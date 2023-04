ALFONSO E ANTONIETTA, GENITORI RAFFAELLA FICO/ “Morte di mamma ha lasciato un vuoto”

Raffaella Fico, ospite a Verissimo, ha parlato del rapporto coi genitori Alfonso e Antonietta. “Purtroppo non li ho più. Papà è mancato tempo fa, mamma due anni e mezzo fa. Lei era la mia spalla, mi confidavo tanto. È un vuoto enorme. Quando ti ritrovi da sola è difficile. Il dolore non passa mai, è vivo. Conservo però dei bellissimi ricordi di quello che è stato. Mamma era malata, le sono stata accanto fino all’ultimo. È stata dura, ne vado fiera. Mi ha trasmesso una grande fede. La sogno tanto. Donne come lei non nasceranno più. Era forte e aveva il cuore nobile”, ha raccontato.

MARIO BALOTELLI, EX COMPAGNO RAFFAELLA FICO/ "Ora come fratelli, con Pia è presente"

Al suo fianco adesso c’è il fratello Francesco. “Abbiamo un bellissimo rapporto sin da bambini. Mi ha fatto diventare zia, il suo bambino è identico alla nostra mamma”, ha concluso. (agg. di Chiara Ferrara)

Raffaella Fico, dall’esordio al Grande Fratello al rapporto con i genitori Alfonso e Antonietta

Vivere l’esperienza di un reality può avere sfaccettature differenti dal punto di vista della vetrina televisiva; un’occasione di rilancio per i personaggi noti e un trampolino di lancio per chi aspira a farsi conoscere con le proprie qualità. Raffaella Fico rappresenta in maniera equivalente entrambi gli aspetti; il suo debutto in TV risale al 2008 in occasione del Grande Fratello nella versione classica. Da allora la modella ha trovato largo spazio nella televisione italiana ripetendo tra l’altro l’esperienza della Casa ma nella versione dedicata ai Vip.

Chi è Piero Neri, ex fidanzato Raffaella Fico/ "Si è rivelato una delusione…"

Raffaella Fico è oggi impegnata con Back to School, un simpatico format che porta i personaggi noti a cimentarsi con le dinamiche studentesche. A dispetto della notorietà acquisita negli anni, la modella continua a suscitare curiosità tra social e web, in particolare in merito alla vita privata. Sugli amori di Raffaella Fico le informazioni sono piuttosto ampie, diverso invece il caso dei suoi genitori, Alfonso e Antonietta.

Raffaella Fico, il commovente ricordo della madre Antonietta al GF Vip

Alfonso e Antonietta, i genitori di Raffaella Fico, hanno sempre mantenuto un profilo basso rispetto alla notorietà della figlia. Nello specifico, stando alle informazioni reperibili in rete, pare che abbiano continuato a dedicarsi alla loro attività ortofrutticola presso la città di Cercola. Proprio con la madre Raffaella Fico ha avuto un rapporto importantissimo; prima di passare a miglior vita, Antonietta è stata fondamentale come supporto nella crescita della piccola Pia avuta con Mario Balotelli.

Piero Neri, ex Raffaella Fico/ Lei: "l'ho lasciato, è stata una grande delusione"

Del rapporto con sua madre Antonietta e dell’estrema sofferenza provata nel perderla nel 2020, Raffaella Fico ebbe modo di parlarne in occasione della sua esperienza al GF Vip nel 2021. La giovane modella quasi non riusciva a parlare, sopraffatta dalla commozione nel riportare alla memoria quei bellissimi e malinconici ricordi. Intervenne perfino Alfonso Signorini che decise di rincuorare Raffaella Fico con un particolare aneddoto riferito a sua madre Antonietta. “So con quanto amore ti accudiva. Una volta tua madre mi disse una cosa che mostrò tutto l’amore che aveva nei tuoi confronti. Pia è stata fortunata perchè è cresciuta nell’amore dei suoi nonni…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA