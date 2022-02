Chi sono Cosmo Margherita Vicario Ginevra con Rappresentante di Lista/ Trio inedito a Sanremo

COSMO, MARGHERITA VICARIO E GINEVRA, OGGI DUETTO CON LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Serata speciale dedicata ai duetti al Festival di Sanremo 2022. Questa sera, venerdì 4 febbraio, La Rappresentante di Lista duetta con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Il quintetto, che si esibirà nella cover di “Be my Baby” suscita certamente curiosità, soprattutto in virtù del fatto che il brano verrà presentato in un’inedita versione prodotta proprio da Marco Jacopo Bianchi (questo il vero nome di Cosmo). È un cantautore, disc jockey e produttore discografico italiano. Oltre ad essere stato frontman dei Drink to Me, il trentanovenne ha realizzato e pubblicato quattro album da solista. L’esperienza dunque non gli manca, ma per lui sarà la prima volta sul palco dell’Ariston

La Rappresentante di Lista si è dunque circondata di artisti di gran valore in occasione della kermesse e per la serata delle cover avrà al suo fianco cantanti e musicisti di ampio spessore. Cosmo, infatti, non è l’unico che affiancherà il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Insieme a loro ci saranno infatti anche l’attrice e cantautrice Margherita Vicario e la giovane Ginevra Lubrano.

UN QUINTETTO INEDITO A SANREMO 2022

Insieme a La Rappresentante di Lista, nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2022, abbiamo dunque anche Margherita Vicario. Tra le sue esperienze più recenti e significative c’è la partecipazione al Festival Andersen di Sestri Levante, nella Baia delle Favole, nel 2021, dove ha letto e interpretato con grande personalità alcune storie del libro Storie della buonanotte per bambine ribelli, con la partecipazione dell’Orchestra Polietnica di Arezzo. A fine estate è stata nominata membro della giuria della sessantaquattresima edizione del Festival di Castrocaro, mentre il 9 dicembre 2021 ha pubblicato il singolo La meglio gioventù.

A completare il quintetto ci sarà Ginevra, uno dei profili più interessanti dell’attuale panorama undeground italiano. Una cantante che proviene dalla “scuola” di Mahmood o che per meglio dire è stata praticamente lanciata dallo stesso team che fece le fortune del cantante di Soldi. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani Questa sera si misura nel duetto con La Rappresentante di Lista con il brano Be My Baby con la speranza che possa essere un apripista per il mondo dei grandi della musica.



