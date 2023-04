Chi sono Giorgio, Francisco, Serena e Monica, figli Francesco Rutelli/ Vita privata

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli: il primogenito Giorgio sulle orme della madre

La longevità dei rapporti non è cosa scontata quando si parla di personaggi noti; dal mondo del giornalismo alla politica, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli sono un esempio eloquente di amore incondizionato per la famiglia. Ad oggi hanno superato la soglia dei 40 anni di matrimonio; il sacro vincolo nuziale tra i due è stato infatti celebrato nel 1982, poi rinnovato nel 1995. Proprio con la data del matrimonio coincide la nascita del loro primo figlio Giorgio; la famiglia si è poi allargata con un grande gesto d’amore di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Insieme hanno infatti deciso di adottare altri 3 bambini; Francisco, Serena e Monica.

Barbara Palombelli, moglie Francesco Rutelli/ Dal giornalismo alla conduzione in TV

A dispetto della notorietà dei genitori, tutti i figli di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli coltivano le reciproche carriere e vite private lontano dalla luce dei riflettori, salvo brevi ma incisive eccezioni. Giorgio Rutelli – il primogenito – ha dato seguito all’esempio materno portando avanti con orgoglio prima gli studi e poi la carriera da giornalista. Dopo una serie di viaggi all’estero è tornato in Italia per collaborare con Dagospia raggiungendo poco dopo il ruolo di vicedirettore. Successivamente ha avuto modo di assumere il ruolo di direttore della testata Formche.net mettendosi in evidenza soprattutto con temi di economia e geopolitica.

Stasera in tv 23 febbraio/ Programmi Mediaset: Grande Fratello Vip su Canale 5

Francisco, Serena e Monica: i 3 figli adottivi di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli

Come anticipato, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli hanno proiettato la bellezza del loro amore nella scelta di allargare la famiglia con una triplice adozione. Il primo ad entrare nella famiglia Rutelli è stato Francisco – di origini Ecuadoriane – sul quale però sono poche le informazioni reperibili. In una vecchia intervista la madre aveva raccontato di come avesse sofferto per episodi di razzismo e bullismo per via del colore della sua pelle. Decisamente più nota è invece Serena Rutelli che vanta la partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello.

Sgarbi: “Non voglio vedere Rosa Chemical e Fedez in tv/ Palombelli: “Ma sei serio?”

Proprio grazie all’esperienza al GF, Serena – figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli – si fece notare al grande pubblico per grande educazione ed empatia, valori sicuramente trasferiti dai genitori. Nel corso di quell’esperienza ebbe anche modo di raccontare la sua triste storia; abbandonata dai genitori con la sorella Monica – anche lei adottata – quando ancora erano nel fiore degli anni. Sul conto di Monica Rutelli vale il medesimo discorso di Francisco; anche lei coltiva la sua vita privata e professionale lontana dalla luce dei riflettori. E’ noto però un sogno comune per entrambe le sorelle: Serena infatti, nel corso dell’esperienza al GF Vip, svelò come insieme coltivassero il sogno di aprire un proprio centro estetico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA