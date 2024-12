Oggi domenica 1 dicembre è il giorno in cui scopriremo chi sono i cantanti big Sanremo 2025. Un evento attesissimo dai fan della kermesse, pronti a sintonizzarsi con il Tg1 delle 13.30 per scoprire direttamente da Carlo Conti la lista dei cantanti che gareggeranno al teatro Ariston durante il prossimo Festival. Manca pochissimo per le ufficializzazioni e mentre i rumor e le ipotesi si rincorrono, ricordiamo che sono state ascoltate oltre duecento canzoni dal direttore artistico Conti. Non semplice il compito di arrivare ad una scelta definitiva, anche se mentre scriviamo ci sarebbero dei cantanti da considerare quasi certi per il Festival di Sanremo 2025.

Tra questi, un nome che torna prepotentemente è quello di Elodie, come quello di Blanco, ma attenzione anche ad Ermal Meta e Francesco Gabbani. Secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbero anche cantanti navigati come Gianni Morandi, Raf e Alex Britti. Il grande sogno di Conti però è rappresentato da Tiziano Ferro…

Carlo Conti svela cantanti big Sanremo 2025: sogno Tiziano Ferro e Gianna Nannini, ma…

Oltre al cantante di Latina, il conduttore di Sanremo 2025 vorrebbe a tutti i costi Gianna Nannini. Un’ipotesi forse più abbordabile rispetto a Ferro, ma parliamo comunque di due big tra i big della musica italiana. Sarebbe senz’altro un colpo importante averne in gara almeno uno di loro. Tra gli altri nomi chiacchierati e da tenere in grande considerazioni ci sarebbero anche Clara, Achille Lauro, Madame, Francesca Michielin, Tony Effe e Noemi.

E ancora l’ipotesi Fedez che stuzzica e non poco gli appassionati della kermesse. Per il momento siamo solo nel campo delle ipotesi, è bene ribadirlo, ma tra poco si farà sul serio con la lista ufficiale dei cantanti big Sanremo 2025. Chi sono? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi col TG1 alle ore 13.30: Carlo Conti è pronto ad aprire il sipario…

