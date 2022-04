Chi sono i Cugini di Campagna: carriera e canzoni/ Da “Anima mia” a “Un’altra donna”

I Cugini di Campagna chi sono? La carriera e le canzoni del gruppo musicale pop italiano fondato nel 1970 a Roma e conosciuto dal grande pubblico per il brano “Anima mia”. La band è stata fondata dai fratelli Ivano “Poppi” Michetti e Silvano Michetti a cui nel tempo si è aggiunto prima Tiziano Leonardi e poi Nicolino “Nick” Luciani. A scoprire la band nel 1970 sono stati i talent-scout Gianni Meccia e Bruno Zambrini che sono anche i produttori della casa discografica Pull. La band debutta con il primo album omonimo con la formazione così composta: i fratelli Silvano e Ivano Michetti, Flavio Paulin, Gianni Fiori.

Dal 1973 al 1977 la band ottiene un grandissimo successo con una serie di hit senza tempo. A cominciare da “Anima mia”, “Un’altra donna” che conquista la top ten della hit parade per più di 44 settimane. Ma non finisce qui, visto che tre le canzoni di successo segnaliamo anche: “Innamorata”, “64 anni”, “Preghiera”, “È lei”, “Conchiglia bianca”, “Tu sei tu” e tante altre.

I Cugini di Campagna: la formazione della band

Nel corso degli anni i Cugini di Campagna hanno cambiato più volte formazione. Attualmente la band è così composta: Ivano “Poppi” Michetti alla chitarra, cori, basso, Silvano Michetti alla batteria, percussioni, programmazione, Nicolino “Nick” Luciani voce, keytar e tastiere e infine Tiziano Leonardi alle tastiere e cori. Eppure non sono mancati dei momenti di crisi per la band come quando Nick Luciani ha deciso di lasciare il gruppo per dei contrasti con Ivano Michetti. Nick, infatti, lanciò accuse molto pesanti verso uno dei fondatori circa “mancanza di collaborazione, prove, allestimento degli spettacoli”.

Al suo posto è arrivato Daniel Colangeli, che ha lasciato la band nel 2020. Per fortuna Nick Luciani e Ivano Michetti si sono chiariti e hanno siglato la pace. Nel 2021 la formazione è tornata al completo con la voce di Nick Luciani!











