Camilla, Saverio, Gabriele, chi sono i figli di Maurizio Costanzo/ David di Donatello e l’adozione

Chi è Saverio Costanzo? Il figlio di Maurizio ha vinto il David di Donatello

Maurizio Costanzo, noto conduttore televisivo e giornalista, sarà uno degli ospiti di Verissimo; all’interno dello studio di Silvia Toffanin, Costanzo parlerà del suo nuovo libro “Semorabilia” ma il giornalista avrà comunque l’occasione di parlare della sua vita privata. Nella quotidianità di Maurizio Costanzo ciò che realmente conta sono i suoi tre figli: Saverio, Camilla e Gabriele, i primi due sono nati dal matrimonio tra il conduttore televisivo e la giornalista Flaminia Morandi (durato dal 1973 al 1984) mentre Gabriele è stato adottato all’età di 13 anni da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Saverio Costanzo è nato nel 1975, è il secondogenito del giornalista ed è un regista e sceneggiatore italiano. Dopo aver completato il suo percorso di studi, Saverio fa esperienza come conduttore radiofonico e sceneggiatore per telefilm della Rai, poi si trasferisce a New York, nel 2001 fonda la casa di produzione Offside insieme a Mario Gianani e si dedica alla produzione di programmi a carattere storico. Nel 2004 Saverio crea il lungometraggio: “Private” ma il successo più grande arriva nel 2005 con la vittoria del Nastro D’Argento e del David di Donatello come miglior regista emergente.

Chi sono Camilla e Gabriele Costanzo?

Oltre alla brillante carriera artistica, Saverio Costanzo nel 2007 ha avuto due figli dalla compagna Sabrina Nobile e ha reso nonno Maurizio che però era già diventato nonno qualche anno prima grazie alla primogenita Camilla (classe 1973), che è diventata mamma solo dopo aver avuto una brillante carriera come scrittrice, sceneggiatrice e attrice. Camilla lavora in Rai come autrice ma precedentemente aveva avuto ruoli da attrice in alcuni film tra cui quello del fratello Saverio (Private) e poi “Una famiglia per caso” e “Corti italiane”.

Alla carriera da attrice in ogni caso Camilla ha preferito quella da scrittrice; la passione per la scrittura tramandatale dal padre Maurizio le ha portato un grande successo ed è il caso del libro “Ero cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia”. Ad avere una storia più particolare è Gabriele Costanzo, il figlio che Maurizio e Maria De Filippi adottarono in orfanotrofio quando lui aveva 13 anni. Oggi Gabriele ha 31 anni e ha lavorato come giornalista e come assistente nei programmi dei genitori; nel 2022 ha creato la casa discografica 21Co e i primi due artisti scritturati sono stati i concorrenti di Amici21 Luigi Strangis e Alex. Sul privato di Gabriele sappiamo che non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici e che ha avuto una relazione con Francesca Quattrini.











