CHI SONO I FINALISTI ISOLA DEI FAMOSI 2023?/ Luca Vetrone vola in finale dopo una grande prova!

Isola dei Famosi 2023, Luca Vetrone è il secondo finalista!

Luca Vetrone è il secondo finalista dell’Isola dei Famosi 2023, dopo Pamela Camassa! Il naufrago ha conquistato l’ambito traguardo nella prova del “serpente honduregno“, che consiste nello strisciare sulla sabbia e riuscire a portare un pallone alla linea del traguardo colpendolo con la testa. Il giovane concorrente è riuscito a battere gli altri 5 compagni di viaggio, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian e Gian Maria Sainato.

Al termine della prova, Luca esplode di gioia e dallo studio arrivano anche i complimenti di Ilary Blasi, che ironizza in riferimento al suo drastico taglio di capelli: “I capelli corti ti hanno portato bene“. Anche Vladimir Luxuria si congratula con lui, ricordando come sia entrato in questa edizione da ‘Nip’, ovvero da personaggio non conosciuto, e sia ora un finalista ufficiale: “Tu sei entrato come Nip e sei il secondo finalista dell’Isola dei Famosi” (Agg. Ruben Scalambra)

Isola dei Famosi 2023, la semifinale: Pamela Camassa già certa della finalissima

Questa sera va in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023, precedentemente fissata per lunedì scorso ma posticipata in seguito alla morte di Silvio Berlusconi, che ha rivoluzionato i palinsesti Mediaset negli ultimi giorni. Il venerdì sera di Canale5 è dunque a tinte “honduregne” e, nella penultima puntata in programma questa sera, ci saranno numerosissimi nodi da sciogliere. Se a Playa Palapa continuano a dominare le dinamiche di gioco, una su tutte l’insofferenza di Helena Prestes, sempre più in lotta con il gruppo, un altro aspetto da considerare è la nomina dei finalisti.

Al momento l’unica naufraga che è già certa di un posto per la finale, conquistato poche settimane fa, è Pamela Camassa. Ma chi saranno gli altri finalisti di questa edizione? I nomi in ballo sono pochi, considerando soprattutto l’ondata di ritiri che mai come in questa edizione sono stati determinanti, da Claudia Motta a Paolo Noise, da Alessandro Cecchi Paone con Simone Antolini a Marco Predolin.

Finalisti Isola dei Famosi 2023: chi potrebbero essere

Oltre a Pamela Camassa, scopriamo chi potrebbero essere i finalisti ufficiali de L’Isola dei Famosi 2023. I nomi rimasti in gioco sono quelli di Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian dei Jalisse, Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero, oltre a Nathaly Caldonazzo che però al momento si trova sull’ultima spiaggia. In nomination, invece, ci sono Gian Maria Sainato e Helena Prestes, dunque uno di loro questa sera abbandonerà l’Honduras e farà immediato ritorno in Italia.

Ma chi tra i due lascerà il gioco? Ad avere la peggio potrebbe essere Sainato, non solo per i sondaggi che lo darebbero al momento per sfavorito, ma anche perché il pubblico sembra essere decisamente coinvolto nelle dinamiche di gioco che vedono Helena contro tutto il gruppo. Se così fosse, se il giovane influencer dovesse essere eliminato (e se non vi saranno altre eliminazioni a sorpresa in diretta), il parterre di finalisti ufficiali sarebbe così composto: Pamela, Marco, Alessandra, Andrea, Cristina, Luca e Helena. Mistero, invece, sul futuro di Nathaly: verrà reintegrata nel gruppo e avrà anche lei modo di godere di un posto in finale?

