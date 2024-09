Tra i protagonisti del Grande Fratello 2024 che iniziano ad attirare l’attenzione degli appassionati, spicca certamente Javier Martinez. L’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island ha già fatto breccia nella curiosità dei fan, soprattutto grazie ad alcune sue confessioni anche molto toccanti nonostante il suo percorso nel reality sia iniziato solo da qualche giorno. In particolare, proprio alcune ore fa, Javier Martinez si è lasciato andare ad un racconto riguardante i suoi genitori spiegando come la bellezza del loro amore abbia influenzato anche la sua stessa percezione del sentimento.

“Quando vivevano a Buenos Aires e i miei fratelli erano ancora piccoli decisero di trasferirsi. La situazione tra le loro famiglie non era bella e volevano che i figli crescessero tranquilli”. Inizia così il racconto di Javier Martinez al Grande Fratello 2024 a proposito dei suoi genitori; il concorrente si è poi soffermato sul forte sentimento d’amore che li lega, anche dopo la prematura scomparsa della mamma a causa della malattia.

Javier Martinez racconta i suoi genitori: “Papà ama ancora mia mamma, ha provato con un’altra donna ma…”

“Mia madre è venuta a mancare ma mio padre è ancora troppo innamorato di lei; ha provato ad accompagnarsi ad un’altra donna, ma non ci riesce… Lei è venuta a mancare nel 2007, aveva 49 anni”. Dal racconto di Javier Martinez a proposito dei genitori si evince tutta la visceralità dell’amore provato dal papà per la compianta mamma, un sentimento indissolubile seppur non più in forma terrena. “Alla lunga quando sei troppo innamorato fai fatica, così è brutto, perchè finisce per una malattia… Quando va via il tuo amore così non lo accetti mai”.

Sicuramente grazie all’esperienza al Grande Fratello 2024 avremo modo di conoscere nuovi e toccanti aneddoti sui genitori di Javier Martinez, così come sulla sua vita in generale che spesso viene ‘oscurata’ dalle logiche del mondo dello spettacolo. Il reality è invece l’occasione perfetta per mettersi a nudo; uno stato di isolamento dall’esterno che spesso può offrire ai concorrenti l’opportunità di mostrarsi al netto dei sentimenti più puri e veri.