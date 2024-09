Shaila Gatta e Javier Martinez sempre più vicini al Grande Fratello 2024

Shaila Gatta e Javier Martinez sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 2024 e la simpatia che sta nascendo tra i due non è passata inosservata nè al pubblico nè agli altri concorrenti. Dopo i primi giorni trascorsi in compagnia di Lorenzo, Shaila si è avvicinata sempre di più a Javier con cui si è concessa anche lunghe chiacchierate durante le quali i due si sono confrontati sul passato, ma anche sull’amore. Sul web, sono nati i primi gruppi dei fan, pronti a sostenerli, ma Shaila frena sulla possibilità di avere una storia d’amore e lasciarsi andare con Javier.

Durante una chiacchierata con Luca Calvani, infatti, Shaila ha ammesso di provare un interesse per Javier con cui condivide valori e modi di vivere ma non ha voglia di tuffarsi a capofitto in una storia senza essere sicura dei propri sentimenti.

Shaila Gatta: le parole su Javier Martinez

Shaila Gatta si lascia andare ad una confessione su Javier Martinez durante una chiacchierata con Luca Calvani che ha notato il feeling tra i due. “Vedremo, facciamo le cose con calma, qui c’è un tempo indefinito“, ha detto la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia.

“Secondo me lo sa che mi piace. Un pochino lo sa e lo capisce. Ma se a lui piace l’altra (Helena) ben venga”, ha aggiunto Shaila. Calvani ha provato a rassicurare la Gatta: “Lui vuole te. Anzi, lui è preoccupato che tu pensi che vuole lei (Helena)”. Shaila, dunque, dopo essersi avvicinata a Lorenzo, ha fatto un passo indietro intuendo di avere un maggior interesse per Javier.