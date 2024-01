Chi sono Kia e Nahaze, nuove cantanti di Amici 2024/ Dalle collaborazioni illustri a Sanremo Giovani

Amici 2024, Kia e Nahaze nuove concorrenti

Le ultime settimane ad Amici 2024 sono state caratterizzate dal ‘Mew-Matthew gate’: i due allievi hanno deciso improvvisamente di lasciare la scuola lasciando per l’appunto vuoti due banchi per la categoria canto. Come risaputo, ancora non sono chiare le ragioni del ritiro e sul web è un continuo rincorrersi di teorie con poca affidabilità spesso anche contrastanti fra loro.

Nel frattempo, i posti lasciati vuoti da Mew e Matthew ad Amici 2024 sono prontamente stati occupati da due nuove cantanti: Kia e Nahaze. Per chi si stesse interrogando sugli esordi e la carriera delle due prima dell’ingresso nella scuola, ecco alcune curiosità utili sui rispettivi percorsi. Innanzitutto, la prima ha scelto la squadra di Lorella Cuccarini mentre la seconda si è accomodata nel ‘roster’ di Anna Pettinelli.

Kia e Nahaze, esordi e prime collaborazioni delle nuove cantanti di Amici 2024

Kia – all’anagrafe Chiara Letizia Fredda – è originaria della sardegna e – come racconta il portale Deejay – si è avvicinata da giovanissima alla musica essendo una costante di famiglia. Suo padre risulta infatti tra i primi dj tech-house della regione mentre la madre risulta essere una grande appassionata di canto. Di pari passo con le influenze familiari, Kia ha dunque perseguito la stessa strada studiando pianoforte al conservatorio per poi dedicarsi al canto.

Per quanto riguarda Nahaze – nuova concorrente di Amici 2024 – il background risulta ancora più consistente rispetto a Kia. La giovane ha infatti già lanciato alcuni singoli, in particolare quello d’esordio – “Carillon” – è stato realizzato in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms. Sempre il portale riporta come lo scorso anno abbia tentato di sfruttare come trampolino di lancio l’occasione di Sanremo Giovani 2023. Purtroppo però non è riuscita a passare alla fase successiva; oggi, ad Amici 2024, può dunque tornare a rincorre il sogno di prendere posto nel firmamento della musica italiana.

