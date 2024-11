Chi trova un amico trova un tesoro, diretto da Sergio Corbucci

Sabato 16 novembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, Chi trova un amico trova un tesoro. Si tratta di una commedia d’avventura del 1981 diretta da Sergio Corbucci, ritenuto, insieme a Sergio Leone, uno dei capostipiti dello spaghetti western con lavori come come Django, Il mercenario e Il grande silenzio.

I protagonisti della pellicola sono Bud Spencer e Terence Hill. Il primo interpreta Charlie O’Brien, un uomo burbero ma dal cuore d’oro, mentre il secondo è Alan Lloyd, un giovane avventuriero astuto e scaltro. La chimica tra i due attori, che avevano già lavorato insieme in numerosi film di successo, come Lo chiamavano Trinità, rende il film particolarmente divertente e spensierato. La colonna sonora è composta dai fratelli La Bionda che collaborarono con Corbucci a numerosi film come A tu per tu, con Johnny Dorelli e Paolo Villaggio.

La trama del film Chi trova un amico trova un tesoro: un’incredibile avventura con il repertorio di schiaffoni

Chi trova un amico trova un tesoro segue le vicende di Alan, un giovane scommettitore incallito che, in fuga dai creditori, decide di provare a cercare il tesoro su un’isola del Pacifico di cui gli parla sempre lo zio Brady. Per nascondersi trova la barca di Charlie e vi si rifugia di nascosto. Charlie è uno skipper, sta per partire per una crociera da solo e dovrà fare il giro del mondo, sovvenzionato dallo sponsor della marmellata Puffin. Quando quest’ultimo scopre che c’è un intruso a bordo, all’inizio si inalbera, ma poco dopo i due giungono a miti consigli, fino a quando Charlie non si rende conto che Alan ha dirottato la barca verso l’isola del tesoro.

A questo punto tra i due scatta la rissa, che termina con il naufragio e la perdita della barca, ma riescono a raggiungere a nuoto l’isola dove trovano una tribù indigena capitanata dalla regina Mama.

Il film è una continua alternanza tra scene di azione e battute comiche, con i due protagonisti che si trovano a dover affrontare pirati per difendere la tribù e numerose difficoltà. La loro avventura è imprevedibile e piena di colpi di scena, ma è anche un viaggio che li porta a scoprire un legame di amicizia e fiducia reciproca. Riusciranno i due amici/nemici a trovare il fantastico tesoro?