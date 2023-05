Risultati Elezioni Comunali 2023 Nord/ Diretta: Brescia, Sondrio, Vicenza, Treviso

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, CAPOLUOGHI NORD ITALIA

Ultime ore possibili per partecipare attivamente alle Elezioni Comunali 2023 anche per i 4 principali capoluoghi al voto nel Nord Italia in questa tornata di Amministrative: dopo la prima giornata di voto tenutasi ieri, seggi aperti questa mattina – lunedì 15 maggio – dalle ore 7 fino alle 15: la diretta dello spoglio e i primi risultati con possibili exit poll saranno disponibili già dopo la chiusura delle urne, con anche il dato dell’affluenza complessiva in questo primo turno di Elezioni Comunali.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SOPRA 15MILA ABITANTI/ Bisceglie Cinisello Novi…

Dei 596 Comuni al voto in queste Amministrative 2023, gli unici capoluoghi nel Nord Italia al voto sono Brescia, Sondrio, Vicenza e Treviso: il possibile ballottaggio è già stato fissato dal Viminale per il weekend 28-29 maggio 2023 ma intanto si attendono i risultati di questo primo turno per capire se saranno eletti già i sindaci in questa tornata. Preferenze per il Consiglio Comunale vengono invece già raccolte nel voto odierno e rappresentano, a seconda di quale coalizione risulterà vincente, la base per i consiglieri eletti in Comune nei prossimi 5 anni. In tutte e 4 le città del Nord al voto il Centrodestra si presenta compatto e unitario, mentre diverse le situazioni delle opposizioni a seconda delle località.

Risultati Elezioni Comunali 2023 Centro-Sud/ Diretta sindaci: Ancona, Teramo, Latina

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: BRESCIA-SONDRIO, DIRETTA E CANDIDATI,

Iniziamo la rassegna di brevi analisi pre-risultati di queste Elezioni Comunali 2023 con le principali città della Lombardia chiamate a rinnovare sindaco e consiglio comunale: tanto a Brescia quanto a Sondrio il Centrodestra punta a conquistare già al primo turno la “contesa” puntando sui risultati delle recenti Elezioni Regionali Lombardia con il secondo mandato ottenuto dal Presidente Fontana. Il timore è di ripetere quanto invece avvenuto nelle scorse Elezioni Comunali a Udine dove pur in vantaggio al primo turno, nel ballottaggio il Centrosinistra si è “unito” nell’elettorato portando alla vittoria di De Toni.

Risultati Elezioni Comunali 2023 Centro/ Diretta sindaci: Siena, Pisa, Massa, Imperia

Amministrative Brescia

A Brescia in palio oltre ai 32 posti da consiglieri comunali, la sfida si concentra tutta fra l’eredità della doppia giunta dem di Del Bono, in mano alla candidata Laura Castelletti, e il candidato forte del Centrodestra Fabio Rolfi: 4 candidati sindaco, 18 liste depositate e un Centrosinistra che si presenta diviso con Pd e M5s separati e un Terzo Polo a sostegno in Brescia della candidata dem. L’ex consigliere regionale Rolfi vede a sostegno ben 6 liste (FdI, Lega, FI, Moderati Viva Brescia, Rolfi Sindaco, Brescia Davvero), Castelletti addirittura 8 (Pd, Terzo Polo, Brescia Capitale, Brescia Green, Brescia Attiva-Verdi, Possibile, Castelletti Sindaco, Brescia 2030): il candidato Alessandro Lucà viene sostenuto da M5s, Psi, Unione Popolare mentre Alessandro Maccabelli corre con la lista civica “La Maddalena Brescia” (qui tutti i candidati alla Comunali Brescia 2023)

Amministrative Sondrio

Per le Elezioni Comunali 2023 a Sondrio i candidati sindaco sono invece 3 mentre restano 32 i consiglieri da eleggere: in attesa dei risultati definitivi in arrivo questo pomeriggio, la sfida resta fra il sindaco uscente in quota Centrodestra Marco Scaramellini e il Centrosinistra dell’emergenza Simone Del Curto (medico pediatra e anestesista). Per Scaramellini le liste a sostegno sono ben 6 (FdI, Lega, FI, Sondrio Viva, Sondrio Liberale, Popolari Retici), mentre per De Curto solo 4 (Pd, Sinistra, Sondrio 2020, Futuro Insieme, Sondrio Democratica): in corsa anche il giovane candidato Luca Zambon appoggiato dalla lista Moratti, area Terzo Polo.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: VICENZA E TREVISO, I CANDIDATI SINDACO

Dalla Lombardia al Veneto, i due capoluoghi al voto per queste Elezioni Comunali 2023 restano Vicenza e Treviso: nel primo caso il candidato favorito resta il sindaco uscente in quota Centrodestra, ovvero Francesco Rucco, con le opposizioni divise che vedono Pd-Terzo Polo assieme mentre i 5Stelle in solitaria. Questi i candidati sindaco per le Elezioni Comunali Vicenza 2023: Rucco con 5 liste (FdI, Lega, FI, Idea Vicenza, Rucco Sindaco), Giacomo Possamai per il Centrosinistra con 8 liste (Pd, Azione-Italia Viva, Possamai sindaco, Grande Vicenza, Civici con Possamai, Lista Tosetto, Ripartiamo da Vicenza, Coalizione Civica per Vicenza), Edoardo Bortolotto (M5s), Claudio Cicero (Impegno a 360°), Annarita Simone (La Comune, Unione popolare, Partito del Sud, Pci) e Lucio Zoppello (Rigeneriamo Vicenza insieme, Zoppello sindaco).

Alle Elezioni Comunali a Treviso l’attesa dei risultati in diretta dai seggi vede ancora il Centrodestra sperare nella riconferma del sindaco uscente Mario Conte, sostenuto dall’intera coalizione di Governo: per sfidarlo civici e Pd puntano su Giorgio De Nardi mentre Terzo Polo e M5s si presentano con entrambi un candidato autonomo. Questi i candidati sindaco per le Elezioni Comunali Treviso 2023 (qui tutti i candidati consiglieri, ndr): Mario Conte con 4 liste (FdI, Lega, FI-Cambiamo, Conte Sindaco), Giorgio De Nardi con 6 liste (Pd, Verdi, Sinistra Ambiente, Volt, De Nardi Sindaco, Treviso Civica), Nicolò Maria Rocco (Terzo Polo-Futura), Luigino Rancan (Popolo della Famiglia), Maurizio Mestrinier (M5s, Unione Popolare).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023: I COMUNI “SUPERIORI”

In ultima analisi ecco le informazioni utile per come si vota alle Elezioni Comunali 2023, quando mancano ancora poche ore per i risultati delle Amministrative nei 596 Comuni sparsi per il Paese: innanzitutto occorre ricordarsi documento di identità e tessera elettorale validi, questi sono i documenti essenziali per votare alle Elezioni Comunali. Nei giorni del voto è possibile recarsi in tutti gli uffici comunali in caso di smarrimento o tessera elettorale scaduta, ne verrà consegnata subito una nuova.

La “divisione” per legge pone modalità e regole su come si vota alle Elezioni Comunali diverse a seconda se il Comune abbia più o meno di 15mila abitanti: nel primo caso esiste la possibilità del ballottaggio, per il secondo invece vince il candidato sindaco con anche un voto in più degli avversari. Per Brescia, Sondrio, Vicenza e Treviso e per gli altri Comuni “superiori” del Nord sono in tutto 5 le modalità ammesse per esprimere il proprio voto su sindaco e consiglieri comunali: 1- voto solo per candidato sindaco; 2- voto per lista collegata al candidato sindaco (voto va sia a lista che al candidato); 3- voto per sindaco e lista a lui non collegata (voto disgiunto ammesso); 4- voto per sindaco e lista a lui collegata; 5- per uno o due candidati consiglieri esprimendo preferenze negli appositi spazi. La scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto, pena l’annullamento della seconda preferenza).











© RIPRODUZIONE RISERVATA