Risultati Elezioni Comunali 2023 Centro-Sud/ Diretta sindaci: Ancona, Teramo, Latina

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, CAPOLUOGHI CENTRO-SUD ITALIA

Restano ancora pochissime ore per prendere parte alle elezioni comunali 2023 per i cinque principali capoluoghi al voto in Centro-Sud Italia – Ancona, Teramo, Latina, Terni, Brindisi – in questa tornata di amministrative: dopo la prima “sessione” di voto tenutasi domenica, oggi seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Tra poco sarà possibile conoscere il dato dell’affluenza definitiva, ma siamo in attesa anche dei primi risultati con gli exit poll solitamente disponibili subito dopo la chiusura delle urne.

Su quasi 600 comuni al voto in queste amministrative del 2023, gli unici capoluoghi in Centro-Sud Italia al voto sono Ancona, Teramo, Latina, Terni, Brindisi. Il Viminale ha già individuato le date per l’eventuale ballottaggio – domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023 – ma prima di pensare al secondo turno è meglio porre l’accento sul primo turno, che potrebbe già regalare una vittoria a un candidato sindaco e dunque un nuovo Consiglio comunale per i prossimi cinque anni. È tempo di andare a conoscere le sfide città per città, tra derby classici e schieramenti “a sorpresa”.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: DIRETTA E CANDIDATI

Passiamo adesso allo studio dei pre-risultati di queste elezioni comunali 2023. Il centrodestra si presenta unico dovunque in Centro-Sud, mentre la compagine di centrosinistra continua la frase frammentaria: in alcune città Pd e Movimento 5 Stelle corrono insieme, mentre in altre puntano su candidati sindaci diversi.

Risultati elezioni Comunali Ancona 2023

Sono sei i candidati alla poltrona di sindaco ad Ancona, dove non si propone lo schema giallorosso: il Pd ha scelto di correre con il Terzo polo. Ecco l’elenco degli aspiranti primi cittadini: Marco Battino, lista Ripartiamo dai Giovani; Roberto Rubegni, lista Europa Verde; Francesco Rubini Filogna, liste Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta; Daniele Silvetti, liste Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia, Lega, Civitas Civici, Silvetti Sindaco per Ancona Protagonista e Rinasci Ancona; Ida Simonella, liste Ancona Futura, Repubblicani per Ancona, Ancona Diamoci del Noi, Ancona Popolare, Partito Democratico e Azione-Italia Viva; Enrico Sparapani, lista Movimento 5 Stelle.

Risultati elezioni Comunali Teramo 2023

Sono appena tre i candidati a sindaco alle amministrative di Teramo. Il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di puntare sul primo cittadino uscente e dovranno vedersela con il centrodestra e una civica. Ecco i nomi in lizza per la poltrona più ambita: Carlo Antonietti, liste Lega, FuturoIn per Teramo, Fratelli d’Italia, Forza Italia, AmoTe Antonietti sindaco; Gianguido D’Alberto, liste Pd, Movimento 5 stelle, Teramo vive, Innovateramo, Insieme possiamo, In comune per te, Bella Teramo; Maria Cristina Marroni, liste Teramo sul serio, Teramo protagonista, Azione politica Teramo.

Risultati elezioni Comunali Latina 2023

Scenario sorprendente alle elezioni comunali di Latina, dove la sfida si deciderà sicuramente al primo turno: i candidati alla poltrona di sindaco sono due. Sarà una sfida bipolare tra il centrosinistra giallorosso e il centrodestra, per un totale di nove liste in campo. Da una parte c’è Damiano Coletta, sostenuto da Partito Democratico, Latina Bene Comune, Per Latina 2023, Movimento 5 Stelle. Dall’altra parte, invece, c’è l’esponente meloniana Matilde Celentano, che può contare sull’appoggio di Fratelli d’Italia, Lista civica Celentano sindaco, Forza Italia, Lega, Udc-Dc.

Risultati elezioni Comunali Terni 2023

Sono sette in tutto i candidati sindaci a Terni, con grillini e dem divisi. Ecco la lista completa che comprende anche il presidente della Ternana: Stefano Bandecchi: Noi con Terni Bandecchi Sindaco, Con Bandecchi per Terni, Alternativa Popolare e Terni per Loro Bandecchi; Paolo Cianfoni: Alleanza degli Innovatori; Claudio Fiorelli: Bella Ciao, Terni Conta e Movimento 5 Stelle; Emanuele Fiorini: Fiorini per Terni; José Maria Kenny: Partito Democratico, Civici di Sinistra e Verdi e Kenny Innovare per Terni; Orlando Masselli: Giorgia Meloni per Masselli Sindaco-Fratelli d’Italia, Lista Civica Terni Civica, Liberali e Riformisti Nuovo Psi, Forza Italia Berlusconi per Terni, Lega Salvini Terni, Terni Masselli Sindaco e Terni Protagonista; Silvia Tobia: Potere al Popolo.

Risultati elezioni Comunali Brindisi 2023

Sono quattro in tutto gli aspiranti sindaci in corsa alle amministrative a Brindisi, una delle sfide più aperte di questa tornata. Ecco l’elenco completo: Riccardo Rossi: sostenuto da Brindisi Bene Comune – Alleanza Verdi Sinistra; Roberto Fusco sostenuto da Pd, M5S, Impegno per Brindisi, Fusco sindaco, Ora tocca a noi; Giuseppe Marchionna, sostenuto da Forza Italia, Fratelli D’Italia, Lega, Casa dei Moderati, Partito Repubblicano e Marchionna Sindaco; Pasquale Luperti, sostenuto da Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023: I COMUNI “SUPERIORI”

La legge elettorale cambia a seconda della popolosità dei comuni, con “soglia di sbarramento” a 15 mila abitanti: ma come si vota alle Elezioni Comunali 2023?. I comuni sopra citati hanno tutti più di 15 mila abitanti e dunque andranno al voto con un sistema maggioritario per l’elezione del sindaco. Entrando nel dettaglio, viene eletto primo cittadino al primo turno il candidato che riesce a ottenere la maggioranza assoluta dei voti, ovvero il 50 per cento più uno dei votanti.

In caso contrario, il Viminale ha stabilito le date del secondo turno, in programma esattamente tra quattordici giorni: in campo i due candidati che hanno ottenuto più candidati al primo turno. La vittoria sarà assegnata al candidato che ottiene più voti. Per l’elezione dei consiglieri, c’è il proporzionale: il 60 per cento dei seggi viene assegnato alle liste collegate al sindaco eletto, mentre il restante 40 per cento viene diviso tra le altre liste in base al numero di voti ottenuto.











