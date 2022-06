Chi vuole sposare mia mamma?/ Diretta 29 giugno: due nuovi pretendenti in arrivo

Chi vuol sposare mia mamma? Anticipazioni e diretta seconda puntata

Seconda puntata all’insegna del dating show “Chi vuole sposare mia mamma?”, quella in onda oggi, mercoledì 29 giugno 2022 nella prima serata di Tv8. Alla conduzione del programma che ha preso il via la scorsa settimana Caterina Balivo che ci accompagnerà per sei appuntamenti in totale. In cosa consiste la trasmissione? Protagonisti saranno sei pretendenti chiamati a corteggiare per cinque giorni una ‘mamma’ che sotto lo sguardo del proprio figlio (o la figlia) sceglierà il suo nuovo compagno. Si tratta in ogni caso di donne mature, tra i 40 ed i 60 anni, desiderose di mettersi in gioco e di innamorarsi anche se la chiave dell’intero dating show sarà rappresentata dalla dinamica mamma-figlio.

Cinque in tutto le protagoniste pronte a mettersi alla prova in Chi vuole sposare mia mamma?, reduci da storie importanti ma vogliose di continuare ad amare e ad essere amate. Riusciranno grazie al programma di Tv8 a incontrare il proprio principe azzurro? Anche oggi conosceremo nuovi protagonisti pronti a darsi una seconda possibilità in ambito amoroso.

Chi vuol sposare mia mamma?, Stefania in cerca dell’uomo ideale

Dopo aver fatto la conoscenza di Stefania e Giacomo, i protagonisti della prima puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, stasera siamo pronti a scoprire due nuovi pretendenti. Il tutto come sempre sotto l’occhio vigile del figlio. Solo uno però dei due nuovi arrivati potrà restare nel programma di Caterina Balivo e continuare la sua conoscenza. Chi sarà il prescelto? Al centro della puntata ci saranno Alessandro, aitante uomo 43enne di Caserta e Massimiliano, impiegato 51enne dal sorriso contagioso.

La super mamma Stefania avrebbe già un’idea precisa dell’uomo ideale: “L’uomo con la barba mi piace! Con la barbetta un po’ incolta, un omaccione! Palestrato ma non troppo ma con la fisicità un po’ possente”. Per Stefania non deve essere troppo gattaro, né “l’uomo campeggio”: “Non sono uno che pretende tanto ma il campeggio no!”, ha ribadito. Uno dei due pretendenti risponderà alle esigenze di mamma Stefania?

Come vedere in streaming Chi vuol sposare mia mamma?

Il secondo appuntamento con Chi vuol sposare mia mamma? sta per tenerci compagnia. Poche e semplici regole daranno da contorno al dating show di Caterina Balivo: gli incontri tra le mamme ed i pretendenti avverranno in determinate situazioni e per un tempo limitato ma non si faranno attendere i colpi di scena, probabilmente già a partire dalla puntata di stasera 29 giugno.

L’appuntamento si rinnova ogni mercoledì per un totale di sei puntate e oltre a poterlo vedere su TV8 a partire dalle ore 21.30 potrà essere seguito anche in diretta streaming: in che modo? Collegandosi al sito ufficiale della rete che darà la possibilità di seguire Chi vuole sposare mia madre? anche in mobilità attraverso smartphone e tablet. Ad attenderci sarà ovviamente Caterina Balivo che con semplicità ed eleganza sarà pronta a condurre le mamme protagoniste verso la consegna del bouquet all’uomo sia stato in grado di conquistarle.

