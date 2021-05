Chiamami ancora amore 2, ci sarà?/ Anticipazioni seconda stagione: il futuro di Anna ed Enrico

In attesa per la conferma ufficiale di Chiamami ancora amore 2 i rumors svelano che…

Questa sera, lunedì 17 maggio, su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di “Chiamami ancora amore”, la miniserie con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi. Nella serata di lunedì 3 maggio 2021 l’esordio della fiction ha appassionato 3.878.000 spettatori pari al 16.3%, mentre la seconda puntata 3.500.000 telespettatori e share del 15,3%. Sui social la fiction ha riscosso un grande seguito, soprattutto per le tematiche affrontate come la depressione post-partum: “Finalmente una fiction in cui il tema della maternità viene raccontato da un altro punto di vista, in cui la depressione post partum non viene censurata” e “Affrontare la depressione post partum in una serie tv in prima serata con la cruda realtà e la delicatezza che l’argomento merita. Complimenti a tutto il cast, davvero”, hanno scritto due utenti su Twitter.

Chiamami ancora amore 2: i fan sperano nella seconda stagione

A poche ore dalla messa in onda del finale di “Chiamami ancora amore”, i fan della fiction si chiedono se ci sarà una

seconda stagione. Scopriamo le anticipazioni dell’ultima puntata, per capire se la trama consentirà un possibile sviluppo in futuro. Nel primo episodio Rosa (Claudia Pandolfi) viene a sapere della festa a sorpresa con cui Enrico (Simone Liberati) ha riconquistato Anna (Greta Scarano). L

’assistente sociale capisce che i due stavano cercando di salvare il loro matrimonio, poco prima dell’udienza di separazione. Cosa è successo tra marito e moglie? Nel secondo episodio Rosa scopre la verità, che riporta nella relazione al giudice: Pietro viene così allontanato da entrambi i genitori e viene dato in affidamento ad Andrea e alla sua famiglia. Anna ed Enrico hanno perso la guerra: ora devono trovare un modo per riavere indietro loro figlio…

