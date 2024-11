Per la seconda volta in due settimane, la 22enne Chiara Balistreri tornerà ospite – questa volta in compagnia della madre Roberta Etzi – nel salottino di Verissimo per parlare degli ultimissimi sviluppi della sua complessa e triste vicenda iniziata nel 2017, ma culminata con un accorato grido d’aiuto lanciato dalla oggi 22enne nel 2022 ai microfoni delle Iene: una vicenda di cui si parla approfonditamente ormai da diverse settimane – soprattutto grazie all’attenzione data a Chiara Balistreri da buona parte delle trasmissioni Rai e Mediaset, a partire da Chi l’ha visto – e che finalmente è arrivata ad un’importante svolta.

Partendo proprio da qui: è notizia di pochissimi giorni fa – data peraltro dalla stessa Chiara Balistreri in una telefonata alle Iene – che l’ex della 22enne Gabriel Costantin è stato individuato ed arrestato in relazione alla sua (seconda) fuga dagli arresti domiciliari, in attesa di essere estradato verso l’Italia per sottoporsi a processo in quel di Bologna. Il ragazzo – la cui età non è nota, ma che possiamo supporre sia approssimativamente la stessa della ragazza – si trovava dallo scorso 4 novembre a casa della nonna in Romania, dalla quale avrebbe continuato (secondo il racconto della 22enne) a rivolgere le sue minacce a Chiara, raccontando la sua versione dell’accaduto sui social.

Cosa è successo a Chiara Balistreri: tutta la storia con l’ex violento Gabriel Costantin dall’inizio

Insomma, assicurato l’ex alla giustizia – pur restando in attesa del processo e dell’eventuale condanna – Chiara Balistreri può certamente tirare un sospiro di sollievo e riprendere a vivere la sua vita regolare senza paura di aggressioni o – come disse lei stessa – di “diventare vittima dell’ennesimo femminicidio”; il tutto però portando dentro i ricordi di quei terribili 5 anni trascorsi al fianco di Gabriel Costantin che ora ha promesso di trasformare in un modo per aiutare le altre donne vittime di violenza a trovare il coraggio di denunciare i loro aguzzini.

Tornando indietro con la mente, dicevamo già prima che la storia di Chiara Balistreri è iniziata nel 2017 quando conobbe – entrambi minorenni – Gabriel finendo in una spirale di violenza che è andata crescendo nel corso dei 5 anni successivi in cui si sono (più o meno assiduamente) frequentati: tra botte, frustate impartite con il guinzaglio del cane, pugni e manipolazioni psicologiche, arriviamo al 2022 quando tra i due scoppia una – l’ennesima – violentissima lite presto degenerata in un vero e proprio pestaggio.

“Quella sera – ha raccontato Chiara Balistreri a Verissimo domenica scorsa – mi disse che sarei morta”, prendendola a schiaffi, calci e pugni e minacciandola di buttarla giù dalle scale, il tutto davanti “ai suoi genitori” che in nessun caso intervennero per placare il figlio: la 22enne riuscì a svicolarsi dalla presa dell’ex, ottenendo in cambio una serie di pungi e la rottura del naso. Scatta la denuncia, ma dai domiciliari Costanti scappa nell’arco di pochi giorni, rendendosi latitante per due anni fino al secondo arresto che si rivelò altrettanto inutile data la fuga di cui vi abbiamo parlato in apertura.