Chiara Balistreri qualche settimana fa aveva denunciato, sui social e in vari programmi tv, la fuga del suo ex compagno, che nonostante fosse sottoposto a misure cautelari domiciliari per via di continue violenze su di lei, era riuscito a sfuggire alla giustizia diventando latitante. La ragazza ne aveva parlato anche a “Le Iene” e proprio il noto programma ha dato notizia dell’arresto del suo ex compagno, Gabriel. Proprio Chiara Balistreri ha infatti chiamato l’inviata Nina, per aggiornarla sulla situazione: “L’ispettore mi ha chiamato e mi ha detto che è stato arrestato in Romania, quindi evidentemente hanno emesso un mandato anche internazionale…”.

Numeri vincenti Million Day di oggi 18 novembre 2024/ Scopri le cinquine delle ore 20:30

“Sono andati a prenderlo e ora sono in carcere lì in Romania. Era a casa di sua nonna, dove sapevamo che era, da tempo. Oggi lo ricorderemo bene questo giorno. Vi ringrazio tanto perché senza di voi sicuramente non avrei ottenuto questo risultato. Sono molto contenta che finalmente giustizia sia stata fatta” ha raccontato Chiara, emozionata e certamente molto sollevata.

Margaret Spada, l'avvocato: "Non c'è cartella clinica"/ Gli amici: "Il fidanzato sconvolto dalla sua perdita"

Chiara Balistreri: “Giustizia è stata finalmente fatta”

L’incubo per Chiara Balistreri è iniziato più di due anni fa. “Le minacce sono iniziate dopo la denuncia da parte mia nel 2022. Mi sembrava il principe azzurro” ha raccontato la giovane ai microfoni di Verissimo, spiegando che dopo un anno in cui il ragazzo appariva dolce e premuroso, tutto è cambiato: “A un certo punto le violenze sono diventate costanti. È sempre stato geloso, poi la cosa andava ad aumentare”, tanto da arrivare al giorno di San Valentino in cui Gabriel ha rotto il naso a Chiara.

Dopo la denuncia di Chiara Balistreri, Gabriel è riuscito a scappare dalla misura cautelare alla quale era stato sottoposto, tornando in Romania dalla nonna, dove la polizia lo ha trovato e arrestato. “È tornato lì dalla nonna, per il momento è in carcere in Romania, poi gli daranno l’estradizione per tornare in Italia. Sono veramente contenta che finalmente giustizia sia stata fatta” ha raccontato Chiara al telefono con Nina de Le Iene.

Treni, tutte le novità entro il 2035/ Dall'Alta Velocità al sud, al Terzo Valico: cosa cambierà