Chiara Biasi conosceva Angelica Montini? Il gossip sullo scandalo che coinvolge Chiara Ferragni, Fedez e la presunta amante del rapper si arricchisce di nuovi dettagli ogni giorno. Da giorni, infatti, non si parla d’altro che della relazione parallela che Fedez avrebbe portato avanti per ben sette anni con la giovane milanese. Sebbene la Ferragni abbia dichiarato di aver scoperto dell’esistenza di questa donna solo lo scorso Natale, emergono continuamente nuovi tasselli che rendono la vicenda sempre più intricata.

Solo ieri è riemerso un vecchio video in cui il padre di Angelica appare insieme all’ex marito dell’imprenditrice digitale, mentre trascorrevano una giornata estiva sulla sua barca a Porto Cervo. Oggi, invece, i riflettori si spostano su una delle migliori amiche di Chiara: Chiara Biasi. Il motivo? Alcuni utenti attenti hanno scovato una vecchia foto della nota influencer in cui indossa una maglia proprio del brand di Angelica Montini. Un dettaglio che, nel pieno di questo scandalo mediatico, non poteva certo passare inosservato, alimentando nuove speculazioni sul fatto che, presumibilmente, tutte queste persone si conoscessero da tempo.

Chiara Biasi: amicizia a rischio con Chiara Ferragni? Il dettaglio che coinvolge la presunta amante di Fedez

Ad ogni modo, va ricordato che la ‘Milano bene’ pare sia composta da un ristretto giro di persone che, in un modo o nell’altro, finiscono per conoscersi tutte. Per questo, il dettaglio emerso non rappresenta necessariamente una prova di chissà quale retroscena sullo scandalo che ha travolto i Ferragnez. Inoltre, non è detto che Chiara Biasi abbia mai conosciuto personalmente Angelica Montini, ma potrebbe aver semplicemente indossato quella maglia per puro caso, senza alcun legame diretto con la stilista. Quando ha pubblicato quella foto, di certo non poteva immaginare che, anni dopo, sarebbe stata associata a un presunto tradimento che ha sconvolto la vita della sua migliore amica.

Tra l’altro, i rapporti tra Federico Lucia e la Biasi non sono mai stati idilliaci. Dopo la fine del matrimonio , il rapper si è tolto più di un sassolino dalla scarpa, dichiarando apertamente di non aver mai sopportato né la famiglia né gli amici della sua ex moglie, tra cui proprio la Biasi. L’influencer è stata persino menzionata in uno dei suoi dissing contro Tony Effe, dove le ha lanciato pesanti accuse riguardanti presunti abusi di sostanze. Dal canto suo, Chiara non è rimasta a guardare e ha preso apertamente le difese di Tony, dimostrando di non avere alcuna simpatia per l’ex marito della sua amica.