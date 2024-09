Fedez contro Tony Effe, Nicolò Rapisarda minimizza: “Solo un gioco, mi ha fatto ridere”

Da settimane non si parla d’altro che del dissing tra Fedez e Tony Effe, i due rapper se ne sono dette di tutti i colori rispettivamente nei brani L’infanzia difficile di un benestante e Chiara. L’opinione pubblica e il web si sono divisi tra chi ha bollato tutto come un’operazione di marketing e chi invece li ha ferocemente criticati per essere andati oltre con insulti, offese e illazioni. E Tony Effe dopo il Tapiro d’Oro ricevuto da Striscia la notizia in cui si è trincerato dietro i ‘Non lo so’ nel rispondere ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair per dire la sua. Innanzitutto Tony Effe sul dissing con Fedez ha minimizzato dicendo che si tratta solo di un gioco: “Ma no, è solo musica. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me.”

Tony Effe, Tapiro d'oro da Striscia dopo il caso Fedez/ "Dissing operazione di marketing?" La reazione

Subito dopo Tony Effe si è definito super tranquillo per tutta questa situazione aggiungendo che se Fedez si è offeso o ha preso tutto troppo seriamente dovrebbero chiederlo a lui: “Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco. Il dissing esiste da sempre, l’ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica. È una gara a chi fa rime più spietate, a chi fa più male attraverso la musica. Io mi sono fatto una risata. Se fosse una cosa seria non staremmo qui a parlarne, sarebbe successo altro, no?”. Nel suo brano Fedez dice: ‘Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi’. pronta è arrivata la replica con frecciata: “Lui può dire quello che vuole, è un bugiardo cronico”.

Perché Fedez e Tony Effe hanno litigato?/ Le motivazioni dietro il dissing che sta infiammando il web

Tony Effe glissa: “Fedez bisessuale? Se fosse vero che male ci sarebbe”

Durante l’intervista con Vanity Fair Tony Effe ha ammesso che il dissing tra rapper è solo un gioco e una forma d’arte ed un tipo di musica. Ha aggiunto di essersi molto divertito e di essersi fatto una risata dopo aver ascoltato la risposta di Fedez mentre ha glissato sul presunto audio di Chiara Ferragni in cui sosteneva che l’ex marito avesse comprato degli stream sostenendo però di non aver mai parlato male dei bambini. Sul significato del suo verso sui gusti sessuali Tony Effe ha insinuato che Fedez fosse bisessuale senza però dirlo apertamente: “Mica è un’offesa, che c’è di male?”

Tony Effe, con la canzone ‘Chiara’ ancora dissing con Fedez / Chiara Ferragni sbotta: "Lasciateci in pace!"

Oltre al dissing con Fedez, Tony Effe, anche quando ancora faceva parte della Dark Polo Gang, è sempre stato accusato di essere misogino o comunque di scrivere testi misogini in cui le donne sono viste tutte come ‘putta*e’. “Non sono misogino, ci mancherebbe, io lavoro con le donne e le tratto benissimo. È solo musica e bisogna leggere quel verso nel contesto: è rap. Si usano quelle parole, quella forma. Si raccontano cose belle, cose brutte, si raccontano le donne in tutte le sfaccettature” ha risposto il rapper per poi però aggiungere: “Rap non misogino? Può esistere ma non è il mio rap.”