Chiara Bontempi, fidanzata Gianmarco Tamberi/ “Matrimonio? Proposta incredibile”

Chiara Bontempi è la fidanzata di Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di Tokyo 2021ha vinto la medaglia d’oro salto in alto riuscendo a saltare ad una altezza di 2,37 metri. Un sogno realizzato per l’atleta italiano pronto a realizzarne un altro, ma nella vita privata. Ospite del salotto di Verissimo, Tamberi si è presentato con la fidanzata Chiara annunciando che presto si sposeranno. “La proposta di nozze l’ho voluta fare prima di Tokyo per dimostrarle che lei valeva più del sogno olimpico che era il mio sogno più grande” ha confessato l’atleta a Silvia Toffanin a Verissimo.

Una proposta che Chiara ha definito ‘incredibile’: “la proposta prima della partenza è stata incredibile. Non me lo aspettavo. Avevamo parlato del matrimonio ma sempre dopo le Olimpiadi. Dopo la proposta la coppia è pronta al matrimonio che si celebrerà il prossimo settembre.

Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi: matrimonio a settembre 2022

Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi presto sposti. La conferma è arrivata da parte della coppia a Verissimo di Silvia Toffanin. Una grandissima emozione per la ragazza che ha raccontato: “la proposta prima della partenza è stata qualcosa di incredibile, non me l’aspettavo proprio. Sapere il senso di questo gesto poi ha reso ancora tutto più speciale. Anticipare tutto prima della partenza per le Olimpiadi è stato unico”. Un amore importante quello che lega l’atleta italiano alla su Chiara.

Proprio Gianmarco Tamberi parlando della fidanzata ha raccontato: “sono 12 anni che stiamo insieme. Siamo diventati chi siamo oggi uno accanto all’altro. Lei è una donna speciale, ha un cuore immenso, è riuscita a starmi accanto come mai avrei immaginato qualcuno potesse fare”. Infine hanno anche rivelato la data delle nozze: “abbiamo pensato di celebrarlo a settembre 2022, nella nostra regione”. La realizzazione di un sogno per Tamberi che a Tokyo ha realizzato il sogno di una vita: vincere la medaglia d’oro dopo un durissimo infortunio. “Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, e soprattutto Chiara, che ha messo spesso davanti le mie ambizioni a tutto il resto per permettermi di arrivare fino a qui….Ciao Amore!” sono state le parole del campione olimpico di Tokyo 2021.

