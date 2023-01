Chiara Bontempi, moglie Gianmarco Tamberi/ “Dopo il matrimonio sono ancora più sua”

Chiara Bontempi e l’amore per Gianmarco Tamberi

Chiara Bontempi è la moglie di Gianmarco Tamberi. Un grande amore quello tra il campione di salto in alto e la fidanzata storica che si sono sposati in una cornice da sogno: il complesso rinascimentale di Villa Imperiale a Pesaro che in passato è stata la dimora di famiglie prestigiose come gli Sforza e i Della Rovere. 200 gli invitati al matrimonio dei due che sono stati sposati dal sito sindaco Matteo Ricci. La sposa era vestita in un abito Atelier Emé, mentre il campione in uno classico smoking scuro Giorgio Armani. Il matrimonio è stato solo il coronamento del loro amore come ha raccontato la donna ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. “Adesso mi sento ancora più sua” ha detto Chiara dopo il matrimonio.

Anche il compagno parlando del matrimonio ha rivelato: “si sono aperte le tende, lei è arrivata e ha smesso di piovere. Lo vedevo come il suo sogno, le ho lasciato fare tutte le scelte, ma devo ammettere che quando mi sono girato ad aspettarla ho pianto tutto il tempo. Quando l’ho vista e mi ha sorriso mi si è sciolto il cuore”.

Un matrimonio da sogno per Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Che dire: Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi si amano alla follia. “La sua è stata la promessa più bella di sempre. So quanto fatica ad esporsi davanti alle persone, vederla andare oltre la sua fragilità per celebrare il nostro amore è stato bellissimo” – ha detto la donna che ha poi rivelato – “lui è pazzerello, quindi devo calmarlo. Ma io sono perfettina, quindi lui mi aiuta a rilassarmi”. La coppia non esclude la possibilità di un figlio: “in entrambe le promesse c’è una parte in cui parliamo del desiderio di averlo. Io desiderio avere una figlia. Ora stiamo capendo quale potrebbe essere il momento migliore”.

Ma come si sono conosciuti? A rivelarlo è stata proprio Chiara dalle pagine del Corriere della Sera: “mi sono detta: lo devo conoscere, gli ho scritto, mi sono presentata e lui mi ha invitata ad uscire”.











