Tempo di confessioni al Grande Fratello tra Chiara Cainelli e la sua amica Zeudi Di Palma. Mentre tutti i correnti erano fuori per leggere gli striscioni degli aerei che passano sulla Casa, la coinquilina ha voluto mettere in guardia l’ex Miss Italia sull’amicizia di Helena. “Se dovessi percepire che sei influenzata, io potrei perdere la stima nei tuoi confronti” ha affermato Chiara, sottintendendo dunque che Zeudi potrebbe farsi influenzare dalla vicinanza con la modella brasiliana.

Come sottolineato infatti da Cainelli, a volte la ex Miss difende l’amica, con la quale ha creato in passato una complicità particolare, a spada tratta. E questo la porta spesso a non sentire neppure le ragioni degli altri e a prendere partito prima ancora di capire cosa sia accaduto. Secondo Zeudi Di Palma, però, le cose non sono così: parlando con Chiara, infatti, ha spiegato che non crede di comportarsi in questo modo nei confronti di Helena e dunque degli altri e per questa ragione ha voluto rassicurare Chiara spiegando che il loro rapporto non cambierà.

Chiara Cainelli a Zeudi Di Palma: “Helena? Mi sminuisce”

Chiara Cainelli, parlando con Zeudi Di Palma, ha proseguito: “Quella cosa mi ha dato fastidio, sembra che tu a prescindere voglia difendere Helena”. Per Zeudi Di Palma non è così: “Capisco la tua posizione, ma tu devi capire che io ci sono per te, solo che so che tu sei un po’ più chiusa. Ma io qui dentro ho costruito con te qualcosa che va oltre qualsiasi altra persona. E l’ho detto a voce alta, tutti lo sanno quanto tu vali per me”.

La paura di Chiara Cainelli è che Zeudi non abbia l’atteggiamento giusto nei confronti di Helena. “Non ho nulla contro di lei” ha aggiunto ancora, spiegando di sentirsi spesso sminuita da lei. “Se io sono a posto con la coscienza, non ho assolutamente bisogno di sminuire gli altri, ma Helena lo fa. A volte penso di essere un po’ prevenuta ma non credo” ha sottolineato.

