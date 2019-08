CHIARA CAPITTA, FIGLIA DI LORELLA CUCCARINI/ Dedica d’amore sulle note di “Senorita”

Chiara Capitta è la terza figlia di Lorella Cuccarini, la showgirl ‘più amata dagli italiani’ che quest’anno sarà uno dei volti più importanti della prossima stagione televisiva di Rai1. La showgirl, legata sentimentalmente da 28 anni a Silvio Testi, ha quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. In questo caso vi parliamo di Chiara, diciannove con una grandissima passione per lo sport e in particolare per il calcio. Nonostante la giovanissima età, Chiara è già un astro nascente del calcio femminile; la ragazza, infatti, gioca nella Roma Calcio Femminile dove indossa la maglia numero 44, numero che nella Roma è portato da Manolas, il suo idolo di cui pubblica diverse foto su Instagram.

Chiara Capitta, video su Instagram

Proprio su Instagram, Claudia Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini, ha postato un video in cui la si vede a bordo piscina in procinto di farsi un rigenerante bagno. Il tutto è accompagnato dalle note di “Senorita”, la hit dell’estate 2019 cantata da Camila Cabello e Shawn Mendes e da una semplice didascalia: “I wish I could pretend I didn’t need you” (Vorrei poter fingere di non aver bisogno di te). Una chiara dedica d’amore quella della figlia di Lorella Cuccarini che, a differenza della madre, ha deciso di intraprendere una strada nello sport. Claudia, infatti, ha già ricevuto diverse convocazioni da parte della Serie B e in passato ha già giocato nella nazionale Under 15.

Lorella Cuccarini, anniversario di matrimonio

Claudia Capitta è la figlia della ‘più amata dagli italiani” Lorella Cuccarini che in questi giorni ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con il marito Silvio Testi. Per la prima volta però la coppia l’ha festeggiato lontano come ha raccontato la Cuccarini in un post pubblicato su Instagram: “Dopo 28 anni, questo è il primo 3 agosto che trascorriamo separati: buon anniversario, amore. Questo foto l’hai scattata pochi giorni fa a sorpresa: anche se manca un altro tassello importante, esprime tutto. Per sempre, insieme”. La Cuccarini, infatti, è impegnata al timone dell’edizione speciale di “Grand Tour”, un’esperienza che ha accolto con grandissimo entusiasmo: “Quando Teresa De Santis mi ha parlato del programma, ha esordito dicendomi che mi avrebbe proposto una follia e questo mi ha immediatamente appassionato”. Intanto per la showgirl e conduttrice dopo l’estate si prospetta una stagione impegnativa visto che sarà al timone de La vita in diretta: ” Oggi sono in una situazione che mi consente di rischiare, di seguire percorsi che non siano rassicuranti, certi, scritti. Questo è un progetto in cui mi metto in gioco come persona, sto viaggiando come Lorella”.

