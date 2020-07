Chiara Ferragni agli Uffizi/ La Galleria “Lei divinità contemporanea”, bufera sul web

La visita di Chiara Ferragni agli Uffizi ha scatenato la bufera sul web. Ma andiamo per gradi. La nota influencer ieri è stata impegnata in uno shooting fotografico a Firenze e, cogliendo la palla al balzo, ha deciso di andare a scoprire la prestigiosa Galleria. La 32enne ha avuto l’occasione di fare un tour privato direttamente con il direttore Eike Schmidt. Come di consueto, la Ferragni ha condiviso su Instagram un estratto della sua giornata, facendo un’importante pubblicità alla celebre struttura fiorentina. E la Galleria le ha dedicato parole al miele in un post pubblicato sui canali social: «Ai giorni nostri l’italiana Chiara Ferragni, nata a Cremona, incarna un mito per milioni di followers -una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social. Il mito di Chiara Ferragni, diviso fra feroci detrattori e impavidi sostenitori, è un fenomeno sociologico che raccoglie milioni di seguaci in tutto il mondo, fotografando un’istantanea del nostro tempo», un passaggio del lungo post. E via al caos sul web…

CHIARA FERRAGNI AGLI UFFIZI: BUFERA SUI SOCIAL NETWORK

Sui social stiamo assistendo a un revival di quanto registrato qualche settimana fa per la visita ai Musei Vaticani, tra chi si schiera al fianco di Chiara Ferragni e chi critica aspramente la Galleria, sia per il tour privato concessole che per le parole fin troppo azzardate utilizzate per elogiarla. Tomaso Montanari non ha utilizzato mezzi termini per descrivere la comunicazione degli Uffizi: «Immondizia. E non per colpa della Ferragni , che fa il suo lavoro. Ma della direzione degli Uffizi , che invece non lo fa». Tantissime le critiche, come dicevamo, molte di questo tenore: «Gli Uffizi non hanno bisogno di influencer. Lei non porta appassionati, solo followers. Sgomiteranno per farsi i selfie con la Venere, è questo che volete per l’arte italiana? Lei può sponsorizzare le cotolette, non dipinti. Faccia qualcosa di concreto per la cultura, no selfie».





