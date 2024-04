Chiara Ferragni, brand in piena crisi “Prezzi stracciati”/ Silenzio assordante preoccupa: non sta bene?

Chiara Ferragni, nuova batosta per il suo brand: “Vestiti all’outlet scontati fino al 60%”

Continuano i problemi per Chiara Ferragni. Dopo lo scoppio del noto caso dei pandoro Balocco è iniziato un periodo duro e difficile che non accenna a finire. Dopo il danno di immagine e la separazione dal marito Fedez, l’aver stravolto la strategia comunicativa non sembra portare gli effetti desiderati. L’ultima batosta in ordine di tempo riguarda il suo brand. Stando a quanto riportano molti siti tra cui Fanpage.it. Il suo iconico logo con l’occhio azzurro, il marchio ha sempre proposto abiti e accessori a prezzi non propriamente economici, dalle giacche a oltre 500 euro ai jeans a oltre 200 euro.

Ebbene adesso le cose sarebbe totalmente opposte. La situazione appare cambiate: sebbene sia l’unica griffe che Chiara continua a sponsorizzare su Instagram, pare che stia registrando un drastico calo nelle vendite. Solo per fare un esempio molti abiti e accesori della linea Chiara Ferragni Collection sono finiti nei negozi outlet venduti a prezzi scontati anche del 60%. È possibile trovare vestiti a soli 59 euro e t-shirt a 29 euro. E secondo molti, dunque, non ci sono dubbi che il brand di Chiara Ferragni è in piena crisi e da mesi fronteggia batoste e problemi mai affrontati prima d’ora.

E non è tutto perché secondo rumors e supposizioni, che non trovano conferme, sembrerebbe che Chiara Ferragni non stia bene. Sono giorni che l’influencer non si fa sentire sui social, gli ultimi sui post risalgono alle scorse settimane quando è andata in vacanza con i figli Leone e Lucia. Ed adesso che i piccoli sono in vacanza con il padre Fedez a Dubai, Chiara Ferragni ha scelto la via del silenzio.

Tuttavia, la sua assenza dai social di colei che proprio ai social deve la sua fama sta facendo allarmare non poco fan e non solo. In queste ore stanno si stanno diffondendo delle indiscrezioni sul fatto che Chiara Ferragni non stia per niente bene, sta passando uno dei momenti più difficili della sua vita sia dal punto di vista lavorativo che privato e per questo è sparita dai social. Nel frattempo c’è molta attesa per l’intervista concessa da Fedez a Belve che verrà trasmessa nella puntata di domani, martedì 9 aprile.

