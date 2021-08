Chiara Ferragni, bufera su prezzi collezione scuola Pigna/ “35 euro per l’astuccio…”

Chiara Ferragni “entra” nel mondo della scuola. L’imprenditrice digitale ha lanciato la sua prima linea per la scuola. Il nome è “back to school” ed è stata realizzata in collaborazione con Pigna. La collezione, che comprende astucci, matite, quaderni, gomme da cancellare e diari, ovviamente ha il famoso occhio azzurro. Ma in alternativa c’è il logo mascotte di Chiara Ferragni bambolina in miniatura o della cagnolina Matilda. I prezzi invece sono tutt’altro che piccoli. Perché per il portapenne bisogna spendere 35 euro, invece tre gomme da cancellare costano 7,7 euro, poco più di tre matite per le quali invece servono 6,9 euro.

Tutto sommato in linea con i prezzi di mercato è il “boss baby diary” visto che costa 17,9 euro. Dai 2 ai 4,9 euro invece costano i quaderni, il cui prezzo varia a seconda delle misure. I colori prescelti sono rosa, azzurro e glitter. In totale Chiara Ferragni ha messo la sua “firma” su 41 pezzi. Quello più prevedibile, lo zaino, manca: non è previsto. Ma per un motivo semplice: c’è quello del marito Fedez.

CHIARA FERRAGNI E LA COLLEZIONE PER LA SCUOLA

Nonostante i prezzi tutt’altro che economici, la nuova iniziativa di Chiara Ferragni ha riscosso consenso sui social, dove si leggono anche commenti di adulti che vorrebbero tornare a scuola. Ma non sono ovviamente mancate le critiche. Da quelle che si sono concentrate sulla grafica alle più prevedibili polemiche per i prezzi, che non sono accessibili ad una famiglia media con due figli. Ma il libero mercato è questo e, quindi, ognuno può fare la propria scelta. Alla fine, però si torna al punto di partenza: Chiara Ferragni sa sempre come far parlare di sé.

Ma le parole restano solo sui social, dove gli utenti sono divisi e così fanno schizzare il suo nome tra i trend topic. Invece a fare i fatti è proprio l’influencer e imprenditrice digitale, visto che la sua linea si preannuncia di successo visto il grande seguito su cui può contare. Ed è il motivo per il quale i brand, i più disparati, continuano a cercarla.

