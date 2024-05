Chiara Ferragni e Alexander Zverev, flirt smentito/ La dedica di Sophia Thomalla, fidanzata del tennista

Chiara Ferragni e Alexander Zverev, flirt in corso? L’indiscrezione

Nelle ultime ore si è fatto strada nel gossip un rumor riguardante Chiara Ferragni che, dopo la separazione da Fedez e la bufera del ‘pandoro-gate’, continua ad essere ancora al centro dell’attenzione. All’imprenditrice digitale è stato infatti accostato un presunto nuovo flirt, dopo la rottura con il rapper e l’inizio di una nuova vita da single: secondo Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, avrebbe intrecciato una relazione con il tennista tedesco Alexander Zverev, fresco vincitore degli Internazionali di tennis a Roma.

Sarebbero numerosi gli indizi a confermare questo gossip, specifica il sito: dal fatto che entrambi abbiano iniziato a seguirsi su Instagram ad un’altra coincidenza, con Chiara Ferragni che si sarebbe immortalata sui social sulla terrazza dello stesso hotel della Capitale in cui tutti i tennisti hanno alloggiato durante il torneo ATP, compreso dunque lo stesso Alexander Zverev. Tuttavia il gossip è destinato a sgonfiarsi per via di un indizio social, proveniente dalla pagina Instagram della fidanzata del tennista Sophia Thomalla.

Chiara Ferragni e Alexander Zverev: l’indizio che smentisce il gossip

Alexander Zverev e Sophia Thomalla sono ormai fidanzati da diversi anni, dal 2020 circa, e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele nonostante il recente gossip piombato sul campione. La fidanzata nelle ultime ore ha condiviso, tra le stories del suo profilo Instagram, una foto che ritrae il tennista mentre bacia la coppa vinta e, a corredo, un ironico messaggio in tedesco: “Sapeva solo che a casa avrei potuto fare di più con una tazza che con un piatto“.

Una dedica social che sembra di fatto smentire il gossip su Alexander Zverev e Chiara Ferragni, che ha incuriosito il web e i social nelle ultime ore. Il tennista è ancora felicemente fidanzato con la modella e attrice tedesca; l’influencer invece, dopo la rottura con Fedez, raccoglie i cocci del suo cuore e riprende in mano la sua vita alla ricerca di una nuova felicità.

