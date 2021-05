Chiara Ferragni e Bulgari/ Nominata nuova global ambassador della maison di gioielli

Chiara Ferragni è stata nominata Global Ambassador di Bulgari, la maison romana di alta gioielleria romana. A dare l’annuncio è stata la stessa imprenditrice, che ha da poco spento la trentaquattresima candelina, con un post su Instagram: “Sono davvero orgogliosa di entrare a far parte della Bulgari family perché ho un legame forte non solo con il brand, ma anche con Jean-Christophe Babin and Lucia Silvestri (NB. Il primo è l’AD del gruppo Bulgari mentre la seconda è la direttrice creativa della maison). L’heritage di Bulgari è legato ad un’estetica e un’attitudine audace ed esuberante e a un design italiano famoso nel mondo, tutti valori che condividiamo da sempre.

Questo è il motivo per cui stiamo facendo squadra, impegnandoci anche a generare un impatto positivo attraverso le attività che svilupperemo insieme”. Il nome di Chiara Ferragni va ad aggiungersi alla lista dei nuovi volti che, con il ruolo di Global Ambassador, rappresenteranno Bulgari Italia nel mondo. Tra questi capeggia anche quello della cantante Elodie, anche lei da poco entrata a far parte della “Bulgari Family”, che già sul palco dell’Ariston – durante la settantunesima edizione del Festival di Sanremo – ha dato ai fan un assaggio della sua collaborazione con Bulgari indossando alcuni pezzi prestigiosi di alta gioielleria.

Chiara Ferragni, scelta da Bulgari come Global Ambassador con Elodie

Chiara Ferragni, che su Instagram vanta quasi 24 milioni di followers provenienti da ogni parte del mondo, aiuterà il marchio a comunicare i propri valori ad un pubblico internazionale. Nelle foto scattate a Milano e postate dalla Ferragni sui suoi canali social, l’imprenditrice indossa una serie di icone del marchio Bulgari, tra cui alcuni pezzi delle collezioni B.Zero1, Serpenti e Serpenti Viper, ma anche una collana della linea di alta gioielleria Monete. Tra gli scatti troviamo anche l’iconica borsa Serpenti Forever in cui capeggia la testa di un serpente realizzata con materiali preziosi.

A proposito dell’ingresso dell’imprenditrice in casa Bulgari, Jean – Christophe Babin, amministratore delegato del gruppo – ha dichiarato che Chiara incarna “alla perfezione lo spirito più autentico della nostra azienda, radicata in valori altamente positivi, tra cui gioia, creatività, bellezza, magnificenza e qualità, ma anche grazia e generosità. Nel suo nuovo ruolo, Chiara sarà un incredibile alleata nel far arrivare i nostri messaggi alle generazioni più giovani. È inoltre per me, come amministratore delegato, un’incredibile sparring partner per intercettare i trend del mondo del fashion e del luxury.”



