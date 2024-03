Fedez e Chiara Ferragni, insieme al compleanno di Leone ma da ‘separati’/ Le foto ‘opposte’ sui social

Fedez e Chiara Ferragni, ‘divisi’ anche al compleanno del figlio Leone

Sono ormai settimane che i dissidi sentimentali tra Fedez e Chiara Ferragni occupano un posto di rilievo tra i dibattiti social e l’attenzione dell’opinione pubblica e mediatica. La rottura improvvisa ha colto di sorpresa tutti, soprattutto per la vicinanza alla querelle giuridica con protagonista l’influencer e rispetto alle accuse di falsa beneficenza. La frattura è stata a lungo una teoria; successivamente confermata anche dai diretti interessati.

Oltre alle recenti dichiarazioni di Fedez e Chiara Ferragni, il fatto che attualmente siano particolarmente distanti pare essere confermato da alcuni scatti relativi alla festa di compleanno del figlio Leone. L’occasione poteva offrire un pretesto per rivivere l’armonia familiare, o addirittura per la riconciliazione; dalle foto si evince però una distanza che si fatica ad immaginare come sanabile.

Fedez e Chiara Ferragni, gli indizi di una rottura sempre più dolorosa

Stando agli scatti riportati dal portale Today, sia Chiara Ferragni che Fedez hanno pubblicato degli scatti non solo con il festeggiato, Leone, ma anche con la figlia Vittoria. Per il piccolo è stato organizzato un party a tema Sonic, beniamino dei più piccoli essendo un personaggio d’animazione piuttosto seguito e amato. Ciò che colpisce è il fatto che entrambi i genitori abbiano deciso di scattare e pubblicare la stessa foto, mostrandosi appunto distanti.

La scelta di Fedez e Chiara Ferragni di pubblicare sui social uno scatto identico con i figli tra le braccia, ma non insieme, conferma come forse anche inconsciamente i due si sentano più distanti di quanto si possa percepire dall’esterno. Ovviamente, non è detto che non sia stata realizzata anche una foto di famiglia; ma è evidente come la scelta degli scatti sopracitati alimenti la percezione di una frattura particolarmente profonda.

