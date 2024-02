Chiara Ferragni e Fedez, spunta profezia Fabrizio Corona: “Lei a Che tempo che fa dirà…”/ “Ecco cos’accadrà

Chiara Ferragni e Fedez, arriva la profezia di Fabrizio Corona: “Cosa succederà a Che tempo che fa”

Della crisi e della fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, esclusi i diretti interessati, parlano tutti da giorni. L’ultimo in ordine di tempo a dire la sua sull’ex coppia è Fabrizio Corona svelando mosse, comportamenti futuri e prevedendo addirittura che cosa diranno e faranno nei prossimi giorni. L’ex re dei paparazzi attraverso il suo sito Dillinger ha profetizzato: “Quando una di queste coppie social si separa, il primo sentimento è quello di rabbia. Federico e Chiara non hanno saputo reggere il primo scossone, la prima battuta d’arresto, la prima caduta. E non vi è traccia o possibilità di rialzarsi, ricostruirsi e tornare quello che erano. Non c’è possibilità che ritornino insieme.”

E non è tutto perché Fabrizio Corona si è spinto anche oltre, rivelando quali saranno le prossime mosse televisive di Chiara Ferragni e Federico Lucia, nome all’anagrafe di Fedez. C’è molta attesa, infatti, per l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa nella puntata del 3 marzo, domenica prossima. E il giornalista ha ipotizzato cosa succederà da Fabio Fazio, come si comporterà e soprattutto che cosa dirà l’imprenditrice: “Lei andrà da Fazio, che ovviamente non le chiederà nulla, facendo il padre spirituale di un giornalismo che ormai è morto. Lei si presenterà piangente, come la brava ragazza della porta accanto, pronta a difendersi per le beghe matrimoniali“. Fedez, invece, andrà ospite a Belve da Francesca Fagnani.

Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez non ha dubbi: “Non ci sono possibilità che tornino insieme”

Chiara Ferragni e Fedez per l’ex re dei paparazzi non ritorneranno insieme. Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, ospite nel podcast Gurulandia ha voluto dare dei consigli alla Ferragni. Secondo lui l’imprenditrice tovrebbe scegliere la via del silenzio, scomparire per un anno e ritornare con una nuova immagine. Chiara Ferragni, che ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Pomeriggio Cinque non sembra averlo ascoltato. Ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e domenica sarà da Fabio Fazio.

