Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi presunto flirt: lei smentisce lui l’attacca/ “Ci conosciamo da anni”

Da un paio di giorni non si placa il rumors su un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi. L’influencer ed il marito Fedez sono in piena crisi e Dagospia, seguito da altri siti e giornalisti, ha annunciato la fine del loro matrimonio. I diretti interessati non hanno smentito o confermato direttamente lasciando trapelare genericamente che ci siano problemi di coppia. Successivamente Davide Maggio, ospite a Pomeriggio Cinque ha lasciato intendere che Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato ed è spuntato il nome di Tomaso Trussardi. I due tra l’altro erano già stati al centro del gossip nel 2022. Partito il rumors lo staff di Chiara Ferragni si è subito affrettato a smentire il tutto rivelando addirittura che i due neanche si conoscono: “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa.”

Nelle scorse ore, però, è intervenuto Tomaso Trussardi ed ha attaccato duramente Chiara Ferragni ed il suo staff. Il noto imprenditore ex marito di Michelle Hunziker con una storia su Instagram ha replicato stizzito: “Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice, ma talentuosa “bloggherina” la quale ancora faticava a essere invitata alle sfilate. Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi).” E subito dopo ha aggiunto: “Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta (circa 4 anni fa). Debbo dire ci sia sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti.”

Tomaso Trussardi attacca Chiara Ferragni ed il suo staff: “Riduttivo ed offensivo”

Tramite il suo staff, Chiara Ferragni ha smentito il flirt con Tomaso Trussardi. A quest’ultimo però non è piaciuto il modo come è stata liquidata la loro amicizia e stima professionale che dura da anni. Ed infatti, sempre nella storia Instagram, ha attaccato l’imprenditrice digitale ed il suo staff: “Liquidare tutto ciò con “non lo conosco neanche” è riduttivo e offensivo rispetto a un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l’Ansa per uno Tzunami in un bicchiere è alquanto bizzarro.” Ed infine ha lanciato una stoccata: “Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni… non ne combinano una giusta”.

Insomma, periodo molto difficile per Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice si trova a dover affrontare una crisi mediatica e comunicativa senza precedenti a causa del noto ‘Caso Balocco’ ed adesso anche una crisi di coppia con il marito Fedez. Entrambi però la prima al Corriere della Sera ed il secondo a Pomeriggio Cinque pur lasciando trapelare di essere in crisi hanno annunciato che adesso la loro priorità è tutelare i loro figli Leone e Vittoria.











