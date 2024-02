Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato dopo Fedez? Spunta nome di Tomaso Trussardi/ Indizi accendono il gossip

Chiara Ferragni e Fedez: crisi insuperabile, lei ha già un altro? L’Indiscrezione bomba

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua a monopolizzare il gossip da due giorni e ogni ora escono nuove indiscrezioni. Una in particolare però riguarda l’influencer, sembrerebbe proprio che Chiara Ferragni abbia un nuovo fidanzato e dagli indizi lanciati da Davide Maggio si è ipotizzato anche chi potrebbe essere. Andando con ordine il blogger è stato ospite a Pomeriggio Cinque nella puntata di ieri e del 22 febbraio e a Myrta Merlino ha spifferato un clamoroso gossip.

Innanzitutto ha rivelato con estrema sicurezza che Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato dopo la separazione da Fedez: “Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Ora non essere così indiscreta. Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata…” E nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque ha fornito degli indizi su chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: “Piazza Scala. Lì c’è un grande teatro e sappiamo che i Ferragnez sono appassionati di teatro. Ho un altro consiglio: io indagherei su un monastero di benedettine. Io ve le lancio, voi approfondite.”

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi stanno insieme? Gossip accesso sui due imprenditori

Davide Maggio è rimasto molto sul vago e non ha rivelato chi sia il nuovo fidanzato della Ferragni, sui social, però, in molti sostengono che Chiara Ferragni è fidanzata con Tomaso Trussardi. Ovviamente si tratta solo di deboli indiscrezioni che vanno prese con le pinze però l’amicizia molto stretta tra i due imprenditori è nota. Risale al lontano 2022 un gossip lanciato da Oggi sulla sintonia e complicità tra l’ex di Fedez e l’ex di Michelle Hunziker: “Tomaso Trussardi sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all’amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato.”

A rincarare la dose ci pensò poi Dagospia insinuando qualche dubbio sul rapporto solo di amicizia e non di qualcosa di più, che lega l’influencer all’erede della maison Trussardi. “C’è crisi tra i Ferragnez?“ titolava il portale di Roberto D’Agostino all’epoca. Chiara Ferragni e Fedez superarono quella crisi ma adesso colpiti su più fronti dalla malattia del rapper e dai problemi mediatici e giudiziari dell’imprenditrice la rottura appare insanabile.











