Fedez rompe il silenzio a Pomeriggio Cinque: rottura netta con Chiara Ferragni/ “Priorità sono i miei figli”

Fedez e Chiara Ferragni, separazione definitiva? Lui rompe il silenzio a Pomeriggio 5

Fedez ha rotto il silenzio sulla separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Dopo lo scoop di ieri di Dagospia e tutte le indiscrezioni e voci venute fuori in queste ore il rapper è stato raggiunto dall’inviato di Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Le prime parole di Fedez dopo la bufera che ha travolto la sua famiglia sono state pochissime ma sufficienti per lasciar intendere che la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez sia netta e forse insanabile.

Nel dettaglio, a Pomeriggio 5 Fedez è apparso chiaramente scosso e turbato visto il delicato momento che sta attraversando ed all’inviato che gli chiedeva se la separazione fosse vero o meno ha risposto stizzito: “Secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi? Ma secondo voi ha senso venirvi a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi? Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei mie figli? No.” E subito dopo ha aggiunto che per lui adesso la priorità sono i suoi due figli Leone e Vittoria.

Fedez rompe il silenzio a Pomeriggio Cinque: “La priorità della mia vita sono i miei figli”

Fedez ai microfoni di Pomeriggio Cinque ha continuato così il suo sfogo contro le illazioni di queste ore: “Chiunque può parlare di quello che vuole a me non interessa ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento. A me non interessa cosa dicono le altre persone. Io accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico ma che io mi metta a rispondere nel merito….” Ed infine ha aggiunto che stasera sarà alla sfilata di Donatella Versace. “Ci sarò certo perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento”

Nel frattempo Davide Maggio anche nella puntata di oggi del talk di Myrta Merlino ha confermato le indiscrezioni che ha lanciato ieri: Chiara Ferragni avrebbe un altro. C’è stata una persona che le è stata molto vicino e l’ha consolata per bene e che le è vicina tutt’ora ma il giornalista non ha voluto rivelare altro.













