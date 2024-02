Fedez, dove vive dopo la separazione da Chiara Ferragni?/ Nuove indiscrezioni sull’ex coppia

Chiara Ferragni e Fedez, nuove indiscrezioni sull’ex coppia lanciate da Chi

Dopo mesi di indiscrezioni ieri Dagospia ha confermato la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. I Ferragnez, la coppia che ha creato un impero grazie alla propria immagine si sarebbe detta addio, manca la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, circa dieci giorni fa. Gli indizi sono tantissimi e nei giorni scorsi Fedez ha abbandonato la sua casa di City Life dove abitava con la moglie ed i due figli Leone e Vittoria. Ed i più curiosi adesso si chiedono: dove vive Fedez adesso?

A rispondere a questa domanda è intervenuto il magazine Chi con un post su Instagram: “DOVE VIVE ADESSO FEDEZ? – Da quasi una settimana Fedez è tornato a vivere nella casa milanese che condivideva con la sua ex Giulia Valentina e il chihuahua Gue. Da quando c’è stata la rottura con la Ferragni è andato via dal loro lussuoso appartamento, ma non si è rifugiato nè dalla nonna nè dai genitori. Secondo voi tra i Ferragnez l’addio è definitivo?” Insomma, Federico Lucia, questo il nome all’anagrafe del rapper, non si è rifugiato né dalla nonna né dai genitori ma, appunto nella casa in cui anni fa viveva con l’ex fidanzata.

L’indiscrezione sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez non ha trovato conferma nei diretti interessati ma i tanti indizi sulla separazione sembrano non lasciare spazio a dubbi. Su tutti il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, ieri ospite a La vita in diretta ha confermato lo scoop di Dagospia: “Si sono lasciati, purtroppo. C’è da dire che Dagospia è sempre informatissimo e so anche chi è il buon informatore, sono persone molto vicine a Fedez.”

Il Corriere della Sera, invece, oltre a confermare che Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati aggiunge che la crisi va avanti da mesi e che mentre la Ferragni sarebbe rimasta vicina al marito durante la sua malattia, Federico Lucia nei confronti della moglie (finita al centro di un’inchiesta per truffa aggravata per il caso dei pandoro Balocco) non avrebbe usato le stesse accortezze.

