Non c’è pace tra Chiara Ferragni e Fedez anche sul divorzio: lo scontro si sta consumando a livello legale sul mantenimento. L’autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto diverse rivelazioni su Instagram, raccontando che nei giorni scorsi c’è stato il «primo round» tra le parti, con i due ex coniugi e i rispettivi avvocati presenti. Quindi, i due si sono rivisti per la prima volta dopo un periodo di silenzio riguardo la fine del loro matrimonio.

Fedez "stecca" in concerto per un problema all'autotune/ Video virale, lui spiega: "Ho cantato di mer*a ma…"

Non ci sarebbe stata nessuna parola distensiva né segnali di serenità, anzi l’esperto di gossip ha segnalato che il clima tra i due è sempre più teso e non ci sarebbe al momento alcun margine di dialogo. Ad esempio, per quanto riguarda il mantenimento si è arrivati a un accordo solo perché l’influencer avrebbe preso in mano le redini della situazione. Parpiglia ha rivelato che sarà lei ad occuparsi del mantenimento dei figli Leone e Vittoria: avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di aiuto da parte dell’ex marito perché gli avrebbe proposto una somma irrisoria.

Chiara Ferragni e Silvio Campara stanno insieme?/ Il maxi regalo che avrebbe insospettito la moglie Giulia

CHIARA FERRAGNI VS FEDEZ, IL MURO DELL’INFLUENCER

La proposta economica avanzata da Fedez per il mantenimento dei figli avrebbe fatto storcere il naso a Chiara Ferragni. Quindi, il rapper si occuperà del pagamento delle spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle eventuali spese mediche per i figli, stando alle indiscrezioni raccolte da Gabriele Parpiglia. Tramite i suoi canali social ha spiegato che l’artista potrà vedere i figli usufruendo dello schema previsto dalla legge: quindi weekend alternati e pernotto a casa di lui.

Dunque, Chiara Ferragni avrebbe alzato un muro, secondo la ricostruzione dell’esperto di gossip, dimostrando che non ha bisogno degli aiuti dell’ex marito, che tra l’altro ritiene inadeguati, vista la cifra che avrebbe proposto, ma di cui non sono noti i dettagli. Parpiglia lo ha definito il primo round, del resto non è finita qui per quanto riguarda la separazione, che ha già infiammato il dibattito sui social.

Chiara Ferragni accompagna i figli a scuola dopo la fine del matrimonio con Fedez/ "Per Leone e Vittoria..."