Chiara Ferragni, primo giorno di scuola per i figli dopo la fine del matrimonio con Fedez

Per la prima volta Chiara Ferragni inizia un anno scolastico dei figli senza Fedez, l‘influencer questa mattina come mostrato sui social ha accompagnato Leone e Vittorio al primo giorno di scuola e ovviamente il momento non poteva essere banale. Il quotidiano online Today ha ricostruito l’accaduto, spiegando mossa dopo mossa la mattinata dell’ex moglie di Fedez: “Oggi è stato un giorno importante per Leone e Vittoria: è riniziata la scuola, con loro oggi c’era solo Chiara: per la prima volta nessuna foto di famiglia con Fedez prima del suono della campanella, Chiara ha però condiviso due foto di Leone e Vittoria di spalle mentre portano i loro zainetti” si legge sul portale mentre le immagini non sono ovviamente passate inosservate a nessuno, Fedez per primo che negli ultimi giorni di vacanza ha avuto la possibilità di riabbracciare i figli di Chiara Ferragni e suoi. “First day of school” ha scritto l’imprenditrice digitale sempre sotto la lente d’ingrandimento dopo la questione Balocco.

Oroscopo Branko, previsioni settimana 6-12 settembre 2024/ Ariete e Toro, periodo d'oro

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha rubato l’attenzione dopo aver mostrato il suo nuovo tatuaggio, che altro non è che un gesto d’amore per i figli: l’influencer si è infatti tatuata le date di nascita di Vittoria e Leone e la sua.

Chiara Ferragni finita nel mirino: “Il cane Paloma è triste”

Non solo questioni relative ai figli di Chiara Ferragni, nelle scorse ore l’influencer è tornata nel mirino dei social dopo aver mostrato ai suoi follower il cane Paloma, che era legatissimo a Fedez e che ha dato il via a una serie di battaglie perse dal rapper, chiamato a reinventarsi e così è nata l’idea di comprare il cane Silvio.

Ida Platano e Mario Cusitore: confronto a Uomini e Donne?/ Incontro in studio ed epilogo della storia

La Ferragni non ha mai voluto saperne di cedere il cucciolo al rapper e nelle scorse ore i social hanno tuonato contro Chiara: “Povera Paloma, ha sempre un’aria così triste”. Parole che hanno scatenato la reazione immediata dell’imprenditrice: “Ora anche terapisti canini” ha tuonato Chiara Ferragni.