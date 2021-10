Chiara Ferragni, foto sexy in intimo: coprispalla e slip trasparenti/ Ma sui social…

Chiara Ferragni ha infiammato i social con uno scatto decisamente bollente. L’influencer ha provocato di nuovo i followers mostrandosi in intimo trasparente. Chiara porta un coprispalla che si allaccia sul seno ma che lascia intravedere il resto. Con un paio di slip bianchi trasparenti e mostrando il suo corpo, Chiara ha scritto nella didascalia una frase provocatoria: “I’m not a regular mum, I’m a cool mum”. In pochi minuti, la foto ha superato i 300.000 mi piace ricevendo numerosi complimenti ma beccandosi anche qualche critica. Qualcuno ha scritto: “Ma coi soldi che avete tuo marito ti permette di andare in giro mezza nuda? Fa’ la mamma che è meglio”. Leggendo i commenti, in molti ipotizzano che l’abbigliamento di Chiara non sia rispettoso nei confronti di Fedez.

Alcuni addirittura commentando il suo fisico scrivono: “Non sei perfetta. Seno piccolo, cosce magre. Insomma, raggiungi la sufficienza”. Chiara Ferragni lo farà sicuramente apposta a pubblicare queste foto. L’influencer vorrà magari indurre ad una riflessione: essere madri impedisce ad una donna di essere sexy?

Anche per la settimana della moda a Parigi, Chiara Ferragni si è presentata con un look al limite della censura. L’influencer indossava una maglietta completamente trasparente con i capezzoli coperti da bollini d’oro. Poi Chiara ci è ricascata indossando un maglione invernale con le coppe d’oro. C’è stato chi ha definito il look orripilante. Lo stesso Fedez ha deciso di prendere parte e commentare: “Hai rubato le te***e ad Iroman?”. Una battuta ironica, ma che fa pensare che Fedez sia d’accordo con i fan della moglie. I due infatti hanno ormai consolidato un rapporto di botta e risposta via social basato sull’autoironia e sul sostenersi a vicenda sempre con divertimento, intelligenza e maestria. Chiara Ferragni ogni volta riesce a stupire tutti e a incantare.

