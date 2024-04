Chiara Ferragni, frecciatina per Fedez?/ “Ricordati chi era al tuo fianco…”

Per diverse settimane ha tenuto banco la clamorosa rottura tra Chiara Ferragni e Fedez; tra rumor, retroscena e teorie alimentate dal web. Una bufera mediatica che i ‘Ferragnez’ hanno dovuto affrontare loro malgrado, ritrovandosi a più riprese a dover giustificare o chiarire gli aspetti riguardanti l’epilogo della loro storia d’amore. Nelle ultime settimane il fiato sul collo è leggermente diminuito ma ai più attenti non sfuggono alcuni dettagli carpiti dai social che potrebbero dare adito a nuove riflessioni.

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha pubblicato sui social una serie di scatti che potrebbero essere interpretati come una sorta di frecciatina per Fedez. Scenari di viaggio, spensieratezza, clima familiare e relax; all’apparenza nulla di strano. A destare la curiosità del web è però lo screenshot di una scritta che descrive i nati sotto il segno del cancro. “Ricorda chi era al tuo fianco mentre ti ricostruivi, quelle sono le tue persone”

Chiara Ferragni, il percorso di ‘ricostruzione’ senza Fedez

Dalle parole postate sui social da Chiara Ferragni a proposito del suo segno zodiacale si evince forse un chiaro riferimento al periodo attuale, scandito da una “ricostruzione” dopo le angherie degli ultimi mesi tra vicende professionali – come il ‘pandoro gate’ – a quelle appunto sentimentali nel merito della rottura con Fedez. Nessun riferimento diretto, ma una timida frecciatina ai danni del rapper potrebbe esserci forzando l’antifona tra le righe.

Osservando le foto postate alcune ore fa da Chiara Ferragni sembra quasi si sia voluta mostrare in diversi momenti di vita: come ad offrire un ritratto del suo attuale percorso scandito dal ritrovare la sua vera essenza. Eloquente potrebbe essere considerata la didascalia: “These weeks”, ovvero “Queste settimane”. Un riferimento forse al presente, al passato più recente, e non al turbinio mediatico e a quei giorni concitati citati in precedenza. Il messaggio tra le righe è dunque la voglia di vivere al meglio il presente per affacciarsi ad un nuovo e lucente futuro.

