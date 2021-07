Chiara Ferragni, moglie Fedez/ “Come madre che lavora non mi sento in colpa”

Nuova crociata social per Chiara Ferragni. Questa volta, l’influencer moglie di Fedez parla del rapporto con i suoi figli Leone e Vittoria – rispettivamente di 3 anni e 4 mesi – e di come riesca a conciliare gli impegni di mamma con quelli connessi al suo lavoro in giro per il mondo. La scorsa settimana, per esempio, Chiara ha dovuto lasciarli per una breve trasferta in Francia, e a tal proposito ha parlato di un piccolo ‘rimorso di coscienza’ che avvertirebbe ogniqualvolta si trova costretta a viaggiare. “Stavo pensando a noi donne”, ha esordito su Instagram la Ferragni, che giovedì 8 ha presentato a Cannes la sua nuova partnership con Nespresso. “Ogni volta che una donna diventa madre – prosegue –, si sente un po’ in colpa se continua ad amare il proprio lavoro e a volerlo fare. Sentiamo di non essere abbastanza brave come madri. Tuttavia, non ho mai sentito un solo padre non sentirsi abbastanza per via del proprio lavoro”.

Chiara Ferragni: “I miei bambini mi mancano, ma…”

Chiara Ferragni ha scelto di recarsi in Francia da sola, senza il marito Fedez e sopratutto senza i suoi due figli Leone e Vittoria. “Mi mancano i miei bambini”, ha asserito Chiara. “Ogni volta che parto, mi mancano. Soprattutto adesso che sono due, patati…”. Ma questo, dal suo punto di vista, non può costituire un limite per il suo lavoro. È pur vero che i suoi bambini hanno bisogno di lei, ma fin quando si tratta di assenze di pochi giorni non dovrebbero esserci problemi. Il problema, sempre secondo lei, starebbe in una percezione distorta della genitorialità femminile, soprattutto se paragonata a quella maschile: i papà, ordinariamente, non si sentono in colpa, dovendo passare ore lontano da casa per lo stesso motivo.

Il tenero video di Leone su Instagram

Sempre nei giorni scorsi, su Instagram, Chiara Ferragni si è resa protagonista di un simpatico siparietto in compagnia del figlio Leone. “La mia mamma!”, ha esclamato il piccolo, affascinato dalla vista di un grande cartellone pubblicitario che ritraeva proprio l’influencer. “È troppo in alto”, commenta inizialmente il bambino, per poi mostrarsi entusiasta non appena riesce a scorgere la gigantografia della mamma. In questi giorni, infatti, lui e Chiara si sono visti soltanto in videochiamata.





