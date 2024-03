Chiara Ferragni, respinto ricorso del Codacons per l’intervista a Che tempo che fa/ “Pregiudizio ipotetico”

Chiara Ferragni, attesa per l’ospitata a Che tempo che fa

E’ evidente come al centro delle vicende mediatiche stia occupando un posto di rilievo la querelle sentimentale che vede protagonisti Fedez e Chiara Ferragni. Il circolo mediatico è tutto rivolto ai possibili e presunti scenari, divisi tra i motivi della rottura e la possibilità che nel prossimo futuro possa esserci una riconciliazione a dispetto della burrasca attuale.

A proposito della crisi coniugale tra Fedez e Chiara Ferragni, gli appassionati hanno cerchiato in rosso sul calendario una data ben precisa: domenica 3 marzo. Alcuni giorni fa è infatti emersa la presenza dell’influencer come ospite di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. L’occasione porterebbe sicuramente al centro il tema del ‘pandoro-gate’ ma in molti si aspettano rivelazioni importanti anche in riferimento alla crisi con Fedez.

Chiara Ferragni, via libera del Tar per l’intervista da Fabio Fazio

L’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa – prevista per domenica 3 marzo – rischiava però di sfumare. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il Codacons aveva infatti fatto ricorso per “garantire ai telespettatori correttezza dell’informazione”. A quanto pare però, l’iniziativa contro l’ospitata dell’influencer si è risolta con un nulla di fatto, almeno stando a quanto sancito dal Tar del Lazio e comunicato dallo stessa associazione dei consumatori.

“Il pregiudizio, come sopra paventato, rivesta carattere meramente ipotetico, in quanto sostanziato da condotte aventi futura collocazione temporale e non preventivabile contenuto”. Questo quanto asserito dal Tar quest’oggi – come riporta Il Fatto Quotidiano – nel merito dell’istanza respinta al Codacons per l’assenza di una violazione già verificata. Il Tar del Lazio – riporta il portale di informazione – ha comunque allertato Fabio Fazio nel mantenere una condotta ligia durante l’intervista a Chira Ferragni al fine di evitare violazioni che, in quel caso, potrebbero portare a “provvedimenti di carattere repressivo e/o sanzionatorio”.

