Chiara Ferragni, Tapiro d’Oro “Non ho abbandonato Fedez”/ “Periodo doloroso” il quarto da Striscia la Notizia

Altro Tapiro d’oro per Chiara Ferragni. Visto che negli ultimi giorni solo la troupe di Pomeriggio 5 è riuscita a intervistare l’influencer e il marito Fedez, alle prese con un periodo complicato tra inchieste e crisi matrimoniale, Striscia la Notizia ha “fiutato un ‘accordo sottobanco’ con Myrta Merlino“. Quindi, l’inviato Valerio Staffelli ha pedinato la troupe del collega Dessì per riuscire a rintracciare Chiara Ferragni, a cui ha consegnato il Tapiro d’oro in relazione alle voci di una separazione da Fedez.

L’imprenditrice digitale si è difesa spiegando che la crisi non è frutto di una strategia per sviare l’attenzione dall’inchiesta della procura di Milano in cui è indagata per truffa aggravata. “Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega“, ha dichiarato Chiara Ferragni ai microfoni dell’inviato di Striscia la Notizia.

CHIARA FERRAGNI INDAGATA “BENEFICENZA? NESSUNO SCHEMA”

“Purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento“, ha aggiunto Chiara Ferragni a Valerio Staffelli. Quando l’inviato di Striscia la Notizia le ha chiesto sviluppi in merito al caso pandoro Balocco e sulle altre discusse campagne di beneficenza legate alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi e alle bambole Trudi, l’influencer ha precisato: “Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema“.

Il servizio completo andrà in onda nella puntata di stasera di Striscia la Notizia, che ha inizio alle 20:35 su Canale 5. Per Chiara Ferragni è poker, visto che si tratta del quarto Tapiro d’oro ricevuto in carriera dall’influencer, che potrebbe tornare a parlare dell’inchiesta della procura di Milano e della crisi con il marito Fedez domenica, visto che è stata invitata da Fabio Fazio a Che tempo che fa per un’intervista che ha fatto discutere ancor prima della sua realizzazione.

