Chiara Ferragni, sfilata hot: finti pantaloni e lato B in mostra/ Il web “Col caldo…”

Chiara Ferragni, la sfilata diventa bollente

Bellissima, sicura di sè, fiera ed orgogliosa, Chiara Ferragni provoca i followers e regala uno spettacolo mozzafiato ai fan che apprezzano la sfilata della loro beniamina. Dopo essersi mostrata in versione madre natura, Chiara Ferragni ha scelto di sfoggiare un outfit total black decisamente insolito, ma molto sensuale come sottolineano i suoi milioni di fan. La moglie di Fedez, con i capelli lunghi e biondissimi, sfila verso il balcone della camera in cui alloggia indossando dei pantaloni davvero particolare.

Apparentemente sembrano dei semplicissimi pantaloni neri, stretti, ma quando Chiara si affaccia al balcone mostrando il fondoschiena, lo spettacolo è decisamente particolare. Nella parte posteriore, infatti, i pantaloni scompaiono lasciando semplicemente la sagoma delle tasche sui glutei. Un video che è diventato immediatamente virale scatenando i commenti del web.

Chiara Ferragni, il web si spacca sul pantalone finto

Come accade ogni volta che pubblica un post, anche stavolta, Chiara Ferragni è stata inondata di commenti. Da una parte c’è chi non condivide la scelta della moglie di Fedez e, dall’altra, c’è chi apprezza ricordando a tutti come il suo sia un lavoro sottolineando, inoltre, l’indiscutibile bellezza della Ferragni.

“Sempre una fata”, scrive qualcuno. “Con questo caldo, un pantalone così fa sempre comodo”, aggiunge un altro. “Sono qui solo per i commenti”, sottolinea una ragazza riferendosi agli haters pronti a lasciare commenti di ogni tipo sotto il post. Un video di pochi secondi che ha letteralmente scatenato il web che ha risposto con like e commenti.

