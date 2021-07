Chiara Giordano/ “Veterinaria mancata, non ami gli animali? Non entri nella mia vita”

Chiara Giordano, ex compagna di Raul Bova, è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Weekend, salotto di sabato e domenica mattina condotto dalla copia formata da Anna Falchi e Beppe Convertino. Nella prima parte della puntata di stamane si è parlato in particolare degli animali, e Chiara Giordano si è presentata in studio con la sua figlia pelosa, Wendy: “Lei era di una mia amica che si è resa conta dopo due anni che non poteva più tenerla – esordisce l’ex dell’attore, ex concorrente di Amici Celebrities – mio figlio mi ha guardato e mi ha detto ‘Mamma la prendiamo noi’ e io gli ho detto ‘Certo’. Non vedevo l’ora”.

Joe Bastianich e Mario Batali condannati per molestie/ 20 dipendenti risarcite

Quindi ha aggiunto: “Penso che per una mamma sia sempre bello dare la possibilità a dei figli di crescere con un cane perchè con un cane si imparano tante responsabilità. E’ stata il cane dei miei figli poi mi ha conquistata perchè sta sempre con me”. Ma la sua amica che le ha lasciato il cane che fine ha fatto? “La mia amica non è più mia amica, io persone che non amano gli animali e non rispettano la natura non le tengo vicine, siamo diversi”.

Scuola, Figliuolo/ “Entro 20 agosto serve elenco no vax, priorità dai 12enni in su”

CHIARA GIORDANO: “WENDY STA SEMPRE CON ME, NON LA LASCIO MAI SOLA”

Quindi Chiara Giordano ha aggiunto: “Wendy sta sempre con me o con i miei figli, mi organizzano per non lasciarla mai sola anche se so che ci sono strutture molto affidabili. Io preferisco non lasciarla mai perchè soffre. Oggi comunque ci sono tante strutture che lo consentono e li ospitano, vedo sempre più spesso nei ristoranti ciotoline che sono pronte ad accoglierli quindi è una cosa molto bella”.

Chiara Giordano è stata ad un passo dal laurearsi in veterinaria, proprio per via della sua grande passione: “Un veterinaria mancata? Si, io mi sono laureata e al 51esimo ho scoperto di essere allergica a cani e gatti. Dopo mi sono dedicata alla famiglia e adesso dopo anni ho avuto l’occasione di tornare nei panni di una veterinaria (nel programma Dottoressa Giordy ndr). Mi occupo di animali di tutti i tipi, non solo cani e gatti. L’altro giorno quando registravamo ho avuto un drago barbuto, ma anche pappagalli e un furetto. L’allergia? Ci sono fantastici antistaminici”.

Enrico Ruggeri/ “Aurora Leone? Web crea psicosi di massa, sull'inginocchiamento...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA