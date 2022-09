Chiara Maggenti, moglie Damiano Carrara/ “Matrimonio? L’emozione è tanta”

Chiara Maggenti e Damiano Carrara: “desiderato tanto questo momento”

Chiara Maggenti è la moglie di Damiano Carrara, il pasticcere e giudice di Bake Off Italia 2022. Dopo continui rinvii, la coppia si è finalmente sposata per la gioia della General Manager dell’Atelier Damiano Carrara, pasticceria rinomata aperta dal pastry chef nella città di Lucca. Un matrimonio a lungo sognato per la coppia, ma diverse volte rimandato a causa della pandemia da Covid-19 che ha fatto slittare diverse unioni tra i personaggi vip. Proprio Chiara sui social poco prima del grande giorno ha postato un tenerissimo scatto in compagnia del suo amato compagno scrivendo: “abbiamo aspettato e desiderato tanto questo momento e ora che manca solo un mese al nostro matrimonio non ci sembra vero. Eppure, ci siamo, i preparativi continuano, le partecipazioni sono state inviate, gli abiti li abbiamo scelti e l’emozione è tanta! Siamo pronti a camminare insieme, mano nella mano, verso il nostro nuovo inizio! Non c’è bisogno di parole per rendere eterno un istante”.

Alle fine il grande giorno è arrivato per Chiara e Damiano che hanno pronunciato le loro promesse di amore eterno durante una cerimonia celebrato il 9 luglio del 2022. La giornata è stata interamente ripresa da Real Time che ne ha fatto un documentario “Il matrimonio di Damiano e Chiara” trasmesso il 29 luglio 2022.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono sposati

Alla fine Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono diventati marito e moglie. Dopo una serie di rinvii, la coppia si è sposata lo scorso 9 luglio 2022 con una cerimonia di nozze celebrata presso la Basilica di San Frediano, a Lucca. Poi i neo sposi hanno festeggiato con amici, parenti e colleghi a Buti (provincia di Pisa) nella splendida cornice del borgo Valle di Badia. Una cerimonia intima e privata per il pastry chef che con la compagna di vita ha deciso di celebrare il giorno di matrimonio con la famiglia e qualche amico intimo tra cui anche Katia Follesa, la conduttrice con cui il pasticcere ha condotto “Cake Star – Pasticcerie in sfida”, programma di sfide di Real Time.

Ma chi è Chiara Maggenti, la moglie di Damiano Carrara? Classe 1988, Chiara è nata il 25 novembre a Lucca, città natale del pastry chef. La donna è molto legata alla sua terra e alle sue origini e, nonostante l’aspetto esteriore faccia pensare che lavori nel mondo dello spettacolo, in realtà non è né una modella né un’attrice. La Maggenti, infatti, ricopre il ruolo di General Manager dell’Atelier Damiano Carrara, pasticceria ormai rinomata aperta dal pastry chef proprio a Lucca.











