Chiara Nasti “come farò ad arrivare a +30!”/ Il web “troppa plastica ne dimostri 35!”

Chiara Nasti ha festeggiato il suo 22esimo compleanno e lo fa pubblicando una serie di foto su Instagram in cui ironizza sulla chirurgia estetica. La sorella di Angela Nasti, che tutti ricorderanno per essere stata tronista nel dating show di Uomini e Donne, è una delle influencer più seguite su Instagram e in passato ha partecipato come naufraga anche all’Isola dei Famosi. Un’esperienza durata molto poco, visto che Chiara decise di abbandonare il reality show per tornare in Italia dal fidanzato. Ne sono passati di anni da quella sua partecipazione televisiva, ma il successo di Chiara non si è mai fermato visto che oggi lavora nel mondo della moda. In occasione del suo 22imo compleanno, la Nasti ha postato su Instagram un post polemico accompagnato dalla didascalia: “Non sono pronta per i +22! E comunque con tutta questa chirurgia non so come farò ad arrivare ai +30!”. Ad accompagnare il post una serie di foto di Chiara bambina, ma anche adolescente fino ai giorni nostri a conferma che non è mai ricorsa al bisturi.

Chiara Nasti su Instagram: foto per festeggiare 22 anni

Chiara Nasti nel giorno del suo compleanno ha deciso di scherzare parlando di chirurgia estetica e ritocchino. La bella infleuncer, infatti, è stata più volte accusata di essere ricorsa al bisturi per ritoccarsi dapprima le labbra e poi décolleté e zigomi. Naturalmente si tratta di voci mai confermate dalla influencer che ha deciso di togliersi qualche sassolino della scarpa rispondendo con tanto di foto ai tantissimi haters. Tantissimi i commenti da parte dei fan e dei follower che sottolineano come Chiara sia tutta al naturale. “Io ancora non concepisco la gente convinta tu abbia le labbra rifatte. Come se non avessimo abbastanza esempi al mondo per determinare la differenza.. labbra come le tue NON si possono fare con la chirurgia 😂 ciao scimmietta bella” scrive un’amica, mentre un’altra follower precisa: “Ti seguo esattamente da quando eri piccola.. 💕😍sempre bellissima”. Non mancano però i commenti negativi da parte di chi reputa che la Nasti sia davvero ricorsa alla chirurgia estetica: “eri già stupenda al naturale, la bellezza non è avere le forme o essere provocanti…Per me ti sei peggiorata e soprattutto non stai rispettando l’ambiente con tutta la plastica che hai addosso… Comunque, auguri!”.

Chiara Nasti si è rifatta? Il web contro la influncer

Tanti i commenti da parte di follower che, senza tanti giri di parole, sono tra quelli che hanno notato dei cambiamenti nel visto di Chiara Nasti come quello di un utente che scrive: “hai 22 anni e ne dimostri già 35, nonostante tu sia ricorsa più volte dal chirurgo estetico e vada puntualmente da dermatologi, visagiste e personal trainer 6 giorni su 7!”. In realtà la influencer ha più volte precisato di non essere mai ricorsa al bisturi, ma di essere cambiata semplicemente per una questione di sviluppo e crescita. Infatti ci sono anche degli utenti che difendono la ex naufraga de L’Isola dei Famosi scrivendo: “che smacco alle rosicone! Sempre stata bella!”, “Sei sempre stata bellissima! Da ragazzina, al naturale secondo me ancora di più…”, “Ma tu non sei rifatta sei bellissima così” e “Da sempre la più figa”.



