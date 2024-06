Chiara Nasti, moglie Mattia Zaccagni: quando partorisce?/ “Lui vuole esserci ma ci siamo fatti una promessa…”

Ultimata la grande paura di uscire dai gironi degli Europei 2024 – uno smacco non da poco dato che l’Italia è campione in carica – per Mattia Zaccagni è tempo di concentrare nuovamente energie, idee ed estro per l’appuntamento di questa sera valido per gli ottavi di finale, contro la Svizzera. Questa volta, c’è chi spera di non dover attendere gli ultimi secondi prima di poter esultare per non rischiare un ‘coccolone’, come raccontato da Chiara Nasti – moglie di Mattia Zaccagni – alla Gazzetta dello Sport.

“Non ho realizzato subito che Mattia aveva fatto gol, sono quasi al termine della gravidanza e certe emozioni sono rischiose… Poco prima della partita avevo pensato: e se Mattia segna e io per la gioia partorisco?”. Questa la simpatica considerazione di Chiara Nasti – moglie di Mattia Zaccagni – che dopo il gol all’ultimo secondo contro la Croazia agli Europei 2024 ha temuto di dare alla luce in anticipo la seconda figlia che porta in grembo. La consorte dell’ala dell’Italia è incinta da diversi mesi e, se vi state chiedendo quando partorisce, l’attesa sembra agli sgoccioli: “Mattia mi ha chiesto di aspettarlo, vuole esserci per il parto; la verità è che sta per nascere la nostra bambina, la famiglia si allargherà e saremo in quattro. Può esserci un regalo più bello?”

Sempre nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Chiara Nasti – moglie di Mattia Zaccagni – ha raccontato di un retroscena molto toccante relativo al post-gara dopo la vittoria dell’Italia contro la Croazia agli Europei 2024. “Cosa ci siamo scritti? Un massaggio molto intimo che ha ripercorso un momento un po’ buio di qualche mese fa. Un periodo che ci ha portato la scoperta dell’arrivo della nostra bambina… La ruota è girata e lui deve ricordarsi di essere sempre orgoglioso di quello che è e di quello che fa. Mattia lo sa, noi ci saremo sempre”.

Restando sul tema sentimentale, la moglie di Mattia Zaccagni – in dolce attesa e prossima al parto – ha spiegato: “Quando è partito per gli Europei 2024 ci siamo fatti una promessa, dicendoci che la cosa più bella sarebbe stata quella di vederci dopo un mese; solo così vorrebbe dire che è andato tutto bene”. Chiara Nasti, sempre al quotidiano sportivo, ha aggiunto: “Sono la prima persona che sente la mattina, l’ultima della sera e la prima topo le partite; io lo tengo tranquillo e lo sostengo, credo che per lui sia importante”.











