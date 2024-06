Chiara Nasti realizza un calco del pancione e del seno/ Web critico: “L’utilità di questa cosa?”, lei ribatte

Chiara Nasti incinta si fa fare il calco del pancione e del seno: il video Instagram

Gravidanza agli sgoccioli per Chiara Nasti, incinta del secondo figlio e pronta ad accogliere un nuovo bebè in famiglia per la felicità sua e del marito Mattia Zaccagni. La celebre influencer e fashion blogger, dopo essere diventata mamma del piccolo Thiago nel 2022, è ora in dolce attesa del suo secondo figlio: sarà una femminuccia e, come rivelato ai fan sui social pochi giorni fa, si chiamerà Dea. Grande felicità in arrivo per la giovane Chiara Nasti che, tuttavia, è stata travolta dalle critiche per un post condiviso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram.

L’influencer ha infatti deciso di realizzare un calco del suo pancione e del suo seno in attesa del parto, esattamente com’era capitato per la prima gravidanza di Thiago. Una scelta importante per lei per conservare per sempre un’immagine delle sue dolci rotondità acquisite durante la gravidanza, uno dei momenti più importanti della sua vita. “Aspettando Dea. Ovviamente non poteva mancare il calco anche per lei“, ha scritto in un post su Instagram, a corredo di un video che ritrae il momento in cui le viene fatto il calcio del seno e del pancione.

Chiara Nasti replica a una critica: “Se la trovi inutile…“

Tuttavia Chiara Nasti è stata travolta dalle critiche del web per questa decisione e non sono mancati commenti negativi sotto il post Instagram. Un utente in particolare ha scritto, scettico: “L’utilità di sta cosa devo ancora capirla da anni…“. L’influencer non ci ha però pensato due volte e ha replicato alla critica: “Se la trovi inutile semplicemente non farla, c’è chi la trova una cosa carina da conservare per tutta la vita. Nessuno obbliga nessuno. A me piace tanto“.

Chiara Nasti di certo non si lascia abbattere dalle critiche e l’ha dimostrato più volte sui social; per lei, al momento, il pensiero più importante è l’imminente nascita della secondogenita Dea, che dovrebbe avvenire nel mese di luglio. La famiglia è dunque pronta ad allargarsi con l’arrivo di una femminuccia, per la gioia dell’influencer, di Mattia Zaccagni e del piccolo Thiago che avrà così una sorellina.

