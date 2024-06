Chiara Nasti, chi è la moglie di Mattia Zaccagni/ Il matrimonio nel 2023 e la dolce attesa del secondo bebè

Chiara Nasti, chi è la moglie di Mattia Zaccagni: carriera da influencer e vita privata

Chiara Nasti è la moglie di Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio e della Nazionale italiana di Calcio che ieri sera, grazie ad un suo gol al 98′ minuto di gioco, ha permesso agli Azzurri di pareggiare con la Croazia e di qualificarsi agli ottavi di finale di Euro 2024 previsti contro la Svizzera. Lui è un giovane e talentuoso calciatore, lei è invece una delle più celebri e amate fashion influencer d’Italia: campana di origine, classe 1997, Chiara Nasti è diventata da giovanissima popolare sui social attraverso i suoi consigli sulla moda, diventando presto una figura influente soprattutto tra i giovani. Nel 2018, inoltre, ha partecipato a L’isola dei famosi come naufraga.

Chiara Nasti, moglie Mattia Zaccagni/ "Terzo figlio? Per mio marito forse si, per me anche no"

Oltre alla carriera, anche la vita privata dell’influencer è piuttosto chiacchierata ed è spesso finita al centro dei riflettori. Inizialmente ha avuto una breve relazione con il rapper Emis Killa, mentre nel 2021 è diventata pubblica la storia d’amore con Nicolò Zaniolo: con l’ex calciatore della Roma le cose però non sono andate bene e, dopo una rottura con annessi strascichi polemici, Chiara Nasti ha conosciuto Mattia Zaccagni diventando prima sua compagna e poi sua moglie.

Chiara Nasti realizza un calco del pancione e del seno/ Web critico: "L'utilità di questa cosa?", lei ribatte

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: il matrimonio e la dolce attesa del secondo figlio

Conosciutisi nel 2021, Mattia Zaccagni e la moglie Chiara Nasti si sono sposati nel 2023 presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, per poi spostarsi a Villa Miani dove è stato organizzato il ricevimento. Dall’amore della coppia è nato anche il figlio Thiago nel 2022, mentre ora la fashion influencer è incinta del loro secondo bebè, che sarà una femminuccia e si chiamerà Dea: a rivelarlo è stata lei stessa pochi giorni fa, in risposta alle curiosità di alcuni followers su Instagram.

La coppia è felicissima e più innamorata che mai, ma arriverà anche un terzo figlio nella loro vita? La ragazza a tal riguardo si è così espressa sempre in quell’occasione su Instagram: “Ma per mio marito forse sì… per me anche no, sono apposto con il maschietto e la femminuccia. Anche perché Thiago è tremendissimo… super attivo ed è tutto per me (mammone), non mi molla un secondo quindi è davvero impegnativo, inizialmente era buonissimo però… poi non so cosa è andato storto, ma in fondo è mio figlio, tranquillo non poteva essere, io da piccola ero Attila“.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: "Scelto il nome della bimba in arrivo"/ "Se avremo un terzo figlio? Lui…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA