Chiara Rabbi, ex fidanzata Davide Donadei: perché si sono lasciati?/ Da Uomini e Donne alla rottura

Chiara Rabbi e Davide Donadei: da Uomini e Donne ai motivi della separazione

La storia ormai finita da tempo tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è stata senza dubbio tra le più appassionanti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. La loro separazione è tornata attuale visto l’ingresso del siciliano nel cast dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. La storia tra i due è terminata lo scorso mese di luglio, con strascichi che sono arrivati fino a qualche mese fa.

Ai tempi della separazione tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, quest’ultima affidò ai social le ragioni della rottura. “Non sono un mostro e non lo sono mai stata, non sono come mi descrivete. Ero gelosa? Certo, ma l’ho sempre rispettato e amato”. Queste furono le parole utilizzate dalla corteggiatrice, riferendosi ai rumors sul suo conto e alle speculazioni in merito alla ragioni della separazione. Anche il tronista aveva accennato alla presunta gelosia come origine dei dissapori; i due furono, nel corso di un confronto a Uomini e Donne degli scorsi mesi, arrivarono a scontrarsi con parole forti proprio su questo tema. “In un anno e mezzo siamo stati felici, probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”.

Chiara Rabbi e Davide Donadei: il vippone svela nuovi dettagli sulla rottura

Con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Davide Donadei aveva messo in conto di dover tornare sul tema che fondamentalmente lo ha reso noto al grande pubblico. La sua ultima storia d’amore è infatti nata sotto i riflettori, precisamente a Uomini e Donne. Alcuni coinquilini hanno voluto dunque approfondire le ragioni alla base della fine della sua storia con Chiara Rabbi e il vippone ha aggiunto nuovi dettagli rispetto a quanto già dichiarato dai diretti interessati.

“Era molto gelosa, è finita per quello ed è finita anche e soprattutto perché è finito il sentimento da parte mia”. Ha risposto così Davide Donadei alla curiosità di Oriana Marzoli rispetto alla fine della storia del tronista con Chiara Rabbi. Il vippone ha poi aggiunto: “Non pensavo che potesse essere più la madre dei miei figli: quando ho iniziato a pensare questo, non aveva più senso”. È chiaro dunque che, per Davide Donadei, l’elemento scatenante sia stato proprio l’eccessiva gelosia di Chiara Rabbi, che dal canto suo aveva già in passato cercato di sminuire tale versione. Parlando con Nikita Pelizon, Davide ha però avvalorato la tesi con un ulteriore aneddoto: “Una ragazzina mi ha fermato per una foto che mi ha detto che dal vivo sono più bello. Ho solo detto grazie, il panico“.

