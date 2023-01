Gf Vip: Oriana Marzoli è innamorata di Daniele Dal Moro?/ Tra dubbi e baci passionali

Gf Vip, scoppia la passione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

La casa del Grande Fratello Vip non smette mai di sorprendere, soprattutto dal punto di vista dei risvolti sentimentali. Dopo la burrascosa relazione tra Oriana Marzoli e Antonino, ormai ampiamente superata, l’attrice venezuelana sembrerebbe provare qualcosa di importante nei confronti di Daniele Dal Moro. Nelle ultime settimane i momenti di tenerezza tra i due si sono moltiplicati, non senza alcune discussioni anche piuttosto accese. In particolare, un bacio piuttosto passionale avvenuto nelle ultime ore confermerebbe la crescita dell’interesse reciproco.

Oriana Marzoli è innamorata di Daniele Dal Moro? Sarebbe questa la domanda più gettonata da buona parte dei fan del Gf Vip. I due protagonisti hanno sempre avuto un buon rapporto nel corso di questa edizione del reality ma i rivolti delle ultime settimane hanno messo in evidenza un’intesa che sembra andare ben oltre la semplice amicizia. I due vipponi hanno dormito più volte assieme negli ultimi giorni, oltre al video virale che li ha beccati mentre uscivano da un armadio per circostanze ancora poco chiare. A dispetto dei baci passionali e della forte vicinanza, le discussioni tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non si sono però placate.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nuova coppia al Gf Vip?

Come testimoniato dalle ultime clip circolate sul web, oltre ai contributi offerti dal daytime, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra scoppiata la passione. I dubbi sulle reali possibilità per la coppia non sono però pochi, complici le dichiarazioni del veneto e le discussioni che indicano una complicità difficile da instaurare. Come se non bastasse, la presenza di Nicole Murgia sembra indispettire ulteriormente l’attrice venezuelana.

Prima di passare l’ennesima notte insieme, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avevano infatti avuto una burrascosa discussione durante la quale proprio il veneto è sembrato piuttosto chiaro sullo stato della relazione. “C’è poco da chiarire, tanto tra noi non c’è niente. Ognuno per la sua strada e fine“. Parole forti che non sono passate inosservate alla diretta interessata: “Se una cosa non ti piace vieni e ne parliamo da soli, te l’ho detto cento volte”. Queste le parole di Oriana intenta a giustificarsi, trovando poche ore dopo la comprensione di Daniele come dimostrato dalla notte condivisa nello stesso letto con tanto di baci passionali. I dubbi sono dunque leciti, vista l’intermittenza del rapporto, e il presunto interesse di Nicole Murgia per Daniele Dal Moro non giova al quieto vivere della coppia.

